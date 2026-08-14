День финансов: права налогоплательщиков, списание 100% кредитов военных, что удерживает украинцев на работе Сегодня 17:34

В пятницу, 14 августа, стало известно, что удерживает украинцев на работе, и когда будут продавать Сенс Банк и Укргазбанк.

👨‍🎓 Списание 100% кредитов военных

В ВР зарегистрировали законопроект № 15458, предусматривающий возможность для банков самостоятельно списывать до 100% задолженности по кредитам отдельных категорий военнослужащих и их семей. Речь идет, в частности, о погибших, пропавших без вести защитниках , находящихся в плену или получивших инвалидность в результате войны.

В то же время стало известно, что нужно учесть , прежде чем брать ипотеку.

🏯 Продажа Сенс Банка и Укргазбанка

Правительство планирует в 2027 году начать процедуру продаж государственных Сенс Банка и Укргазбанка. Это одна из экономических целей, предусмотренных проектом программы деятельности Кабинета Министров, содержащей 87 страниц и 409 задач.

При этом НБУ расширил круг абонентов системы BankID и перечень валютных операций для NovaPay.

🧐 Права налогоплательщиков

Кабмин одобрил законопроект, изменяющий процедуру обжалования решений налоговых органов. Теперь процедура будет осуществляться в соответствии с требованиями Закона Украины «Об административной процедуре» и с учетом особенностей, установленных Налоговым кодексом Украины.

Кстати, более 1 млрд грн налоговых долгов уже удалось вернуть в государственный бюджет благодаря автоматизированной системе взыскания.

Также Кабинет Министров принял решение, которым устанавливает четкие правила подготовки проектов публично-частного партнерства (ППП).

В то же время стало известно , что общины прифронтовых регионов получат почти 2,3 млрд грн из госбюджета.

🙍‍♀️ Что держит украинцев на работе

В 2025 году 79% работодателей увеличили базовые зарплаты. Из них 51% повысили оклады на 11−20%, 22% - менее чем на 10%, а 6% - на 21−30%. Аналитики Grc.ua в рамках проекта «Барометр рынка труда» исследовали, как изменялись доходы работников и факторы, влияющие на их решение оставаться в компании.

Кстати, зарплатные ожидания украинцев достигли рекорда — CEO robota.ua.

🏖️ Аренда жилья в Европе на отдыхе

В этом материале Finance.ua рассказывает, сколько стоит краткосрочная аренда в популярных странах Европы 2026 года, какие могут быть скрыты и дополнительные расходы и как сэкономить на аренде жилья во время отдыха.

🏕️ Когда нужно платить земельный налог

Украинцам нужно уплатить земельный налог в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

💳 Блокировка карт за переводы с 1 сентября

С 14 августа для украинских ФЛП начнут действовать новые лимиты на операции, а банки усилят контроль за финансовыми операциями клиентов.

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