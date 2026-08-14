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День финансов: права налогоплательщиков, списание 100% кредитов военных, что удерживает украинцев на работе

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В пятницу, 14 августа, стало известно, что удерживает украинцев на работе, и когда будут продавать Сенс Банк и Укргазбанк.
👨‍🎓 Списание 100% кредитов военных
В ВР зарегистрировали законопроект № 15458, предусматривающий возможность для банков самостоятельно списывать до 100% задолженности по кредитам отдельных категорий военнослужащих и их семей. Речь идет, в частности, о погибших, пропавших без вести защитниках, находящихся в плену или получивших инвалидность в результате войны.
В то же время стало известно, что нужно учесть, прежде чем брать ипотеку.
🏯 Продажа Сенс Банка и Укргазбанка
Правительство планирует в 2027 году начать процедуру продаж государственных Сенс Банка и Укргазбанка. Это одна из экономических целей, предусмотренных проектом программы деятельности Кабинета Министров, содержащей 87 страниц и 409 задач.
При этом НБУ расширил круг абонентов системы BankID и перечень валютных операций для NovaPay.
🧐 Права налогоплательщиков
Кабмин одобрил законопроект, изменяющий процедуру обжалования решений налоговых органов. Теперь процедура будет осуществляться в соответствии с требованиями Закона Украины «Об административной процедуре» и с учетом особенностей, установленных Налоговым кодексом Украины.
Кстати, более 1 млрд грн налоговых долгов уже удалось вернуть в государственный бюджет благодаря автоматизированной системе взыскания.
Также Кабинет Министров принял решение, которым устанавливает четкие правила подготовки проектов публично-частного партнерства (ППП).
В то же время стало известно, что общины прифронтовых регионов получат почти 2,3 млрд грн из госбюджета.
🙍‍♀️ Что держит украинцев на работе
В 2025 году 79% работодателей увеличили базовые зарплаты. Из них 51% повысили оклады на 11−20%, 22% - менее чем на 10%, а 6% - на 21−30%. Аналитики Grc.ua в рамках проекта «Барометр рынка труда» исследовали, как изменялись доходы работников и факторы, влияющие на их решение оставаться в компании.
Кстати, зарплатные ожидания украинцев достигли рекорда — CEO robota.ua.
🏖️ Аренда жилья в Европе на отдыхе
В этом материале Finance.ua рассказывает, сколько стоит краткосрочная аренда в популярных странах Европы 2026 года, какие могут быть скрыты и дополнительные расходы и как сэкономить на аренде жилья во время отдыха.
🏕️ Когда нужно платить земельный налог
Украинцам нужно уплатить земельный налог в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.
💳 Блокировка карт за переводы с 1 сентября
С 14 августа для украинских ФЛП начнут действовать новые лимиты на операции, а банки усилят контроль за финансовыми операциями клиентов.
Что будет происходить в случае превышения установленных сумм, какие документы банки могут потребовать от предпринимателей и почему справки о доходах долголетия уже могут не принять? Об этом в новом видео на YouTube-канале Financeua рассказал финансовый эксперт портала Минфин Алексей Козырев.
По материалам:
Finance.ua
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