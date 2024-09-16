День финансов: повышение налогов «задним числом», єДозвіл для предпринимателей, автоматизированная выдача повесток — Finance.ua

День финансов: повышение налогов «задним числом», єДозвіл для предпринимателей, автоматизированная выдача повесток Сегодня 17:45

Понедельник, 16 сентября. Некоторых ВПЛ могут заставить вернуть пособие, а налоги планируют повысить «задним числом».

Повышение налогов «задним числом». Налоговый Комитет ВРУ Налоговый Комитет ВРУ принял к повторному первому чтению версию правительственного законопроекта о повышении налогов. Текст документа остался прежним. Однако в него добавили повышение налога на банки. Но поскольку до октября закон в целом не будет принят, то введение будет «задним числом» с 1 октября.

Пособие ВПЛ. Некоторых из внутренне перемещенных лиц могут заставить вернуть предоставленные средства. «Если совокупный доход в семье будет более 9444 гривен, то нужно установить, когда у человека появился такой доход, в каком месяце. И именно с этого месяца будут высчитываться эти средства», — Некоторых из внутренне перемещенных лиц могут заставить вернуть предоставленные средства. «Если совокупный доход в семье будет более 9444 гривен, то нужно установить, когда у человека появился такой доход, в каком месяце. И именно с этого месяца будут высчитываться эти средства», — объяснил народный депутат Михаил Цимбалюк.

Кредиты для бизнеса. Кабинет Министров Кабинет Министров принял постановление, которым усовершенствуется процесс предоставления финансовой государственной поддержки для микро-, малого и среднего бизнеса. В частности, постановлением предусмотрена возможность уменьшения процентной ставки для бизнеса путем совмещения государственной поддержки по программам 5−7-9 с партнерскими программами уполномоченных банков.

Кроме того, в сентябре 2024 года в Украине официально начат прием заявок от бизнеса для участия в программе Ukraine Investment Framework — инструменте льготного кредитования и привлечения инвестиций.

Услуги для бизнесменов. В Украине В Украине запускают Единую государственную электронную систему разрешительных документов (єДозвіл). Уже 18 сентября предпринимателям на портале Дія станет доступна услуга по регистрации декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда.

Кстати, новый сервис для компаний тоже запустил monobank.

Дистанционное открытие счета и обслуживания, единый тариф и бесплатные платежи, процент на остаток — это неполный перечень услуг, предлагаемых сервисом mono бизнес. В новом материале расскажем, какие фишки для бизнеса предлагает monobank:

Динамика гривневых депозитов. По По словам Даниила Гетманцева, в 2024 году темпы притока гривневых депозитов в банковскую систему замедлились более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Сокращение депозитов в гривне объясняется проседанием вкладов в корпоративном сегменте. В то же время, по сравнению с началом войны, депозиты в гривне выросли на 84%.

Автоматизированная выдача повесток. Минобороны Минобороны разрабатывает функционал, который поможет автоматизировать выдачу повесток. Их будет доставлять «Укрпочта». Проверить достоверность повестки можно будет в «Резерв+».

Со своей стороны, министр обороны Рустем Умеров призвал международных партнеров активнее инвестировать в украинскую оборонную промышленность.

В то же время, президент Владимир Зеленский объяснил последствия задержек с поставкой вооружения. Он сообщил, что из-за нехватки вооружения Украина не может оснастить даже четыре из необходимых 14 бригад.

Деньги на индексацию пенсий. Как Как свидетельствует пояснительная записка к проекту бюджета на 2025 год, индексация пенсий в Украине в 2025 году будет проведена с 1 марта. За счет средств государственного бюджета общий объем расходов государственного бюджета на пенсионное обеспечение предусмотрен в сумме 237,9 млрд гривен.

В проекте бюджета также говорится, что государственные внешние заимствования в 2025 году составят 1,658 трлн гривен (36,9 млрд долларов по курсу 45 грн/доллар), внутренние — 579 млрд гривен.

Кабмин прогнозирует сокращение количества получателей жилищных субсидий и льгот на 400 тысяч человек в 2025 году. Согласно проекту закона о госбюджете, плановые бюджетные расходы на эти выплаты будут уменьшены на 7,6 млрд гривен.

Знаете ли вы, что именно на Черниговщине женщины становятся директорами новых бизнесов, регион — лидер по этому показателю по Украине? А о том, что львовская почта была первой в Украине? А о том, что Хмельницкий — один из ведущих центров микрофинансовых организаций в Украине?

Нет? Так что не зря Finance.ua создал интерактивную карту с экономическими фактами и рекордами Украины. По ссылке ниже вы можете перейти на любую область нашей страны и ознакомиться с интересными фактами в таких областях как финансы, ІТ, промышленность, агро и туризм:

Единый портфель публичных проектов. Стратегический инвестиционный совет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля Стратегический инвестиционный совет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля одобрил Единый портфель проектов публичных инвестиций. Портфель содержит более 100 концепций в сферах здравоохранения, образования, транспорта и энергетики, определенные как приоритетные и рекомендованные для включения в Госбюджет 2025 года.

Опытные специалисты советуют основу портфеля делать из акций иностранных компаний. Поэтому Finance.ua решил рассказать обо всем, что может в этом случае вам помочь.

Условия продажи госбанков. Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту проголосовать во втором чтении за законопроект № 11 474 об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков. В частности, законопроект разрешает продажу любой доли государства в банке, а не только 100% акций государства, как предусмотрено в действующем законе.

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