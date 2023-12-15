День финансов: переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, новые пакеты помощи, бюджет столицы — Finance.ua

День финансов: переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, новые пакеты помощи, бюджет столицы
В пятницу, 15 декабря речь шла о следующем:
Переговоры с Украиной о вступлении в ЕС. Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе приняли рекомендацию Европейской комиссии об открытии переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.
- Также Евросоюз поддержал увеличение финансирования на оружие для Украины.
- Всемирный банк выделит Украине дополнительные $1,3 миллиарда.
- Лидеры Евросоюза согласовали 12-й пакет санкций против рф,
- Британия запретила импорт алмазов из россии с 1 января 2024 года.
- USAID выделяет 11 млн долларов грантов для украинских предпринимателей.
Страны, которые предоставят Украине новые пакеты помощи. Президент Владимир Зеленский заверил, что пакетов поддержки Украины будет больше, и назвал страны, которые их предоставят. Об этом он сказал в своем видеообращении, которое записал во Львове, по возвращении в Украину после ряда зарубежных визитов.
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НБУ планирует присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро. Решение Европейского совета о начале переговоров о вступлении Украины означает принципиально новый этап взаимодействия, который завершится обретением полноценного членства. НБУ является активным участником интеграционных процессов. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный: «Мы провели основательную подготовительную работу и в следующем году планируем инициировать процесс присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA), что позволит нам сделать еще один шаг в направлении финансовой евроинтеграции».
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