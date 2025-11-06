0 800 307 555
День финансов: отсрочка онлайн, ИИ-технологии в «Дія», средний пользователь «єОселя»

21
В четверг, 6 ноября, речь шла о том, как оформить отсрочку онлайн и не столкнуться с мошенниками, раздающими 6500 поддержки. Подробно обо всем мы пишем ниже.
Госбюджет-2026
Кабинет Министров завершил подготовку проекта Государственного бюджета Украины на 2026 год ко второму чтению в Верховной Раде. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в ходе заседания правительства. Детали здесь.
«Зимняя поддержка»
В правительстве раскрыли детали комплексного пакета зимней поддержки для граждан, в частности, объяснили, кто сможет получить 1000 грн, а кто — 6500 грн.
  • В то же время в Украине активизировались мошенники, предлагающие оформить выплату в 6500 гривен для украинцев. Как не попасться на крючок — смотрите здесь.
Солнечные панели
Кабинет Министров принял изменения в механизм предоставления государственной поддержки гражданам, устанавливающим в своих домохозяйствах генерирующие установки, производящие электроэнергию из возобновляемых источников.
Отсрочка онлайн
С 1 ноября 2025 г. действуют новые правила оформления и продления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации.
ИИ-технологии в действии
Кабинет Министров внес изменения относительно использования «Дія», разрешив электронную идентификацию и аутентификацию в приложении с 14 лет при наличии РНУКНП. Как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, изменения внесены в положение о Едином государственном вебпортале электронных услуг.
"єОселя": кто средний пользователь
Средний доход в месяц покупателя жилья по льготной государственной программе составляет от 40 тысяч гривен. Об этом сообщила начальница управления по работе с партнерами «Глобус Банка» Екатерина Лычана. Все подробности о том, кто получает такие кредиты, рассказываем здесь.
ФЛП выполнили 76% годового плана
Несмотря на войну, ФЛП продолжают наполнять местные бюджеты — и даже делают это активнее, чем раньше. Как говорит аналитика Опендатабот, за девять месяцев 2025 года предприниматели уплатили более 44 млрд грн единого налога. Это больше, чем в прошлом году и почти вдвое больше, чем до полномасштабного вторжения.
ТОП-10 компаний в Украине по выручке
Аналитики просмотрели финансовую отчетность за 3 квартал 2025 года, которую подали более 61 тыс. украинских компаний, и определили десятку компаний с наибольшей выручкой.
Ввоз электромобилей в Украину
Как сообщил народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк, Кабмин в доработанном проекте бюджета на 2026 год не поддержал продление льготы на ввоз электромобилей. Все подробности здесь.
🧐🚘 Кстати, покупка подержанного автомобиля часто превращается в настоящий вызов.
Так что в новом выпуске подкаста «Страхование по-человечески» от Finance.ua вместе с приглашенными экспертами поговорим, как выбрать надежное авто, на какие уловки продавцов обращать внимание во время проверки и что нужно знать о страховании.
Все детали здесь
Летняя резина зимой
Замена шин — привычный процесс для каждого владельца авто. От правильного выбора зависит не только комфорт, но и безопасность на дороге. На сегодняшний день штраф за шины, не отвечающие требованиям, составляет от 340 до 680 грн.
Также мы пишем о том, какие цены в государственных, частных и топовых вузах за океаном, а также общие годовые расходы для иностранного студента. Об этом говорится в статье ниже:
Получить высшее образование в США: сколько это стоит
По материалам:
Finance.ua
КабминАвтоФЛПНалоги
