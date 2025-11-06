0 800 307 555
ТОП-10 компаній в Україні за виторгом

У рейтингу компаній із найбільшою виручкою по країні п’ять позицій займають державні підприємства.
Про це свідчать дані YouControl.
Аналітики переглянули фінансову звітність за 3 квартал 2025 року, яку подали більше 61 тис. українських компаній, і визначили десятку команій із найбільшим виторгом.
Як з’ясувалося, лідером стала компанія D. Trading, що належить холдингу ДТЕК, власником якого є олігарх Рінат Ахметов. Виторг D. Trading за рік зріс на 36% і в 3 кварталі цього року сягнув показника у понад 190 млрд грн.
До трійки також увійшли державні «Енергоатом» та «Нафтогаз Трейдинг», виторг яких склав 173 млрд грн та 90 млрд грн відповідно.

  1. D. Trading — 197,7 млрд грн (+36,1% до 3 кв. 2024 року)
  2. Енергоатом — 173,9 млрд грн (+33,4%)
  3. Нафтогаз Трейдинг — 90,2 млрд грн (+17,1%)
  4. DL Solution — 84 млрд грн (+33,8%)
  5. Укренерго — 76,9 млрд грн (+6,3%)
  6. Сільпо-Фуд — 75,9 млрд грн (+13,8%)
  7. Донбаське ПТП — 75,2 млрд грн (немає даних)
  8. Укрнафта — 72,7 млрд грн (-5,4%)
  9. Кернел-Трейд — 72,4 млрд грн (+13,1%)
  10. Укрзалізниця — 66 млрд грн (-15,4%).
Раніше ми повідомляли, що серед державних підприємств найбільший прибуток отримали ті, що працюють у таких галузях:
  • переробна промисловість: 221 компанія; сукупний прибуток — 6,7 млрд грн;
  • транспорт та логістика: 16 компаній; прибуток — 5,2 млрд грн;
  • сільське господарство, лісове та рибне господарство: 83 компанії; прибуток — 2,6 млрд грн.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
