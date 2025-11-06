ТОП-10 компаній в Україні за виторгом Сьогодні 11:01

ТОП-10 компаній в Україні за виторгом

У рейтингу компаній із найбільшою виручкою по країні п’ять позицій займають державні підприємства.

Аналітики переглянули фінансову звітність за 3 квартал 2025 року, яку подали більше 61 тис. українських компаній, і визначили десятку команій із найбільшим виторгом.

Як з’ясувалося, лідером стала компанія D. Trading, що належить холдингу ДТЕК, власником якого є олігарх Рінат Ахметов. Виторг D. Trading за рік зріс на 36% і в 3 кварталі цього року сягнув показника у понад 190 млрд грн.

До трійки також увійшли державні «Енергоатом» та «Нафтогаз Трейдинг», виторг яких склав 173 млрд грн та 90 млрд грн відповідно.

ТОП-10 компаній в Україні за виторгом

D. Trading — 197,7 млрд грн (+36,1% до 3 кв. 2024 року) Енергоатом — 173,9 млрд грн (+33,4%) Нафтогаз Трейдинг — 90,2 млрд грн (+17,1%) DL Solution — 84 млрд грн (+33,8%) Укренерго — 76,9 млрд грн (+6,3%) Сільпо-Фуд — 75,9 млрд грн (+13,8%) Донбаське ПТП — 75,2 млрд грн (немає даних) Укрнафта — 72,7 млрд грн (-5,4%) Кернел-Трейд — 72,4 млрд грн (+13,1%) Укрзалізниця — 66 млрд грн (-15,4%).

Раніше ми повідомляли , що серед державних підприємств найбільший прибуток отримали ті, що працюють у таких галузях:

переробна промисловість: 221 компанія; сукупний прибуток — 6,7 млрд грн;

транспорт та логістика: 16 компаній; прибуток — 5,2 млрд грн;

сільське господарство, лісове та рибне господарство: 83 компанії; прибуток — 2,6 млрд грн.

