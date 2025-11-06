ТОП-10 компаній в Україні за виторгом
У рейтингу компаній із найбільшою виручкою по країні п’ять позицій займають державні підприємства.
Про це свідчать дані YouControl.
Аналітики переглянули фінансову звітність за 3 квартал 2025 року, яку подали більше 61 тис. українських компаній, і визначили десятку команій із найбільшим виторгом.
Як з’ясувалося, лідером стала компанія D. Trading, що належить холдингу ДТЕК, власником якого є олігарх Рінат Ахметов. Виторг D. Trading за рік зріс на 36% і в 3 кварталі цього року сягнув показника у понад 190 млрд грн.
До трійки також увійшли державні «Енергоатом» та «Нафтогаз Трейдинг», виторг яких склав 173 млрд грн та 90 млрд грн відповідно.
- D. Trading — 197,7 млрд грн (+36,1% до 3 кв. 2024 року)
- Енергоатом — 173,9 млрд грн (+33,4%)
- Нафтогаз Трейдинг — 90,2 млрд грн (+17,1%)
- DL Solution — 84 млрд грн (+33,8%)
- Укренерго — 76,9 млрд грн (+6,3%)
- Сільпо-Фуд — 75,9 млрд грн (+13,8%)
- Донбаське ПТП — 75,2 млрд грн (немає даних)
- Укрнафта — 72,7 млрд грн (-5,4%)
- Кернел-Трейд — 72,4 млрд грн (+13,1%)
- Укрзалізниця — 66 млрд грн (-15,4%).
Раніше ми повідомляли, що серед державних підприємств найбільший прибуток отримали ті, що працюють у таких галузях:
- переробна промисловість: 221 компанія; сукупний прибуток — 6,7 млрд грн;
- транспорт та логістика: 16 компаній; прибуток — 5,2 млрд грн;
- сільське господарство, лісове та рибне господарство: 83 компанії; прибуток — 2,6 млрд грн.
