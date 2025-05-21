Скільки прибуткових і збиткових держпідприємств в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Скільки прибуткових і збиткових держпідприємств в Україні (інфографіка) Сьогодні 13:04

Скільки прибуткових і збиткових держпідприємств в Україні (інфографіка)

59% з усіх зареєстрованих держпідприємств не здали фінансові звіти у 2024 році — це 963 компанії. З тих, хто відзвітував, 41% виявилися збитковими (майже стільки ж, як у 2023 році ).

Про це повідомляє Опендатабот.

Єдиним регіоном країни, де відзвітували усі державні компанії, стала Рівненщина. Водночас з територій, наближених до фронту та тимчасово окупованих, очікувано надійшло найменше звітів: 5% від держкомпаній Донеччини та 9% — з Херсонщини.

Найкращі показники в країні мав Павлоградський хімічний завод: його дохід збільшився у 3.5 рази за рік та склав 29 млрд грн. Прибуток становить 6 млрд грн — тобто він є лідером серед держпідприємств за обома показниками.

«Ліси України» посіли 2 місце за доходом та 3 місце за прибутком. Дохід за рік склав 23 млрд грн. Натомість прибуток знаходиться на рівні 2,5 млрд грн.

Трійку лідерів закриває «Укрспецекспорт» з доходом 13 млрд грн. Це у 2,3 рази менше, ніж 2023 року. Компанія отримала 94 млн грн прибутку.

На другому місці за прибутком опинилася Адміністрація морських портів України. Компанії вдалося заробити 2,7 млрд грн, але за доходом вона на 4 місці серед усіх держкомпаній — 6,3 млрд грн.

Топ-5 збиткових держпідприємств

Довідка Finance.ua:

аналітика свідчить, що найбільші боржники по зарплатах в Україні — це державні підприємства та акціонерні товариства. На них припадає 62,6% судових проваджень з боргів;

водночас загальні витрати на оплату праці керівників 50 державних підприємств України за 9 місяців 2024 року становили 172 млн грн, або 3,5 млн грн на одне підприємство. Середні витрати на оплату праці керівника на місяць становили 390 тис. грн. Максимальне значення цього показника — 1,26 млн грн. (в «Укренерго»), мінімальне — 123 тис. грн (Національне агентство з акредитації).

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