Літня гума взимку: який штраф передбачено у 2025 році

Заміна шин — звичний процес для кожного власника авто. Від правильного вибору залежить не лише комфорт, а й безпека на дорозі. На сьогодні штраф за шини, що не відповідають вимогам, становить від 340 до 680 грн.

У Правилах дорожнього руху України немає визначених дат, коли обов’язково потрібно встановлювати зимові шини. Також не існує закону, який прямо забороняє користування літньою гумою взимку. Однак ПДР містять пункт 31.4.5, який встановлює, що шини повинні відповідати дорожнім умовам.

Згідно зі статтею 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, експлуатація автомобіля з пошкодженою, зношеною або невідповідною гумою карається штрафом.

Порушенням вважається, якщо:

зношено протектор нижче допустимого рівня: менше 1,6 мм для легкових авто, 1 мм для вантажівок, 2 мм для автобусів і 0,8 мм для мотоциклів;

на шинах є порізи, тріщини, грижі або розшарування;

використовується гума, що не відповідає технічним характеристикам автомобіля;

на одній осі стоять шини різних типів або розмірів;

на одній осі встановлено одночасно шиповані та нешиповані шини.

Розмір штрафу за літню гуму взимку

На сьогодні штраф за шини, що не відповідають вимогам, становить від 340 до 680 грн. Якщо порушення повторюється, можливе адміністративне покарання у вигляді арешту до 10 діб або позбавлення права керування на три-шість місяців.

У Верховній Раді розглядають законопроєкт № 11029, який пропонує підвищити розмір штрафів:

1 700 грн за перше порушення;

від 3 400 до 8 500 грн і позбавлення водійських прав на три-шість місяців за повторне.

Поки що цей законопроєкт не набрав чинності.

Раніше Finance.ua писав , що цілком можливо, що вже дуже скоро українських водіїв очікують суттєві зміни — від 2026 року депутати провладної фракції пропонують запровадити нову систему штрафних балів, яка докорінно змінить підхід до покарання за порушення правил дорожнього руху.

Йдеться не просто про підвищення штрафів чи нові камери фіксації. Це спроба перейти від фрагментарного реагування до системного контролю поведінки водіїв, за зразком країн Європейського Союзу, де подібні моделі працюють десятиліттями. Реформа передбачає, що штрафи більше не будуть єдиною формою відповідальності. Кожне порушення враховуватиметься в особистому «реєстрі водія», і наслідки набиратимуться поступово — від дрібних попереджень до позбавлення права керування.

