День финансов: открытый банкинг в Приват24, арест счетов за коммуналку, требования к заемщикам

В четверг, 22 октября, ПриватБанк запустил открытый банкинг, Пышный прокомментировал обыски от НАБУ, а Укрзализныця запустила новые поезда.

💰 Открытый банкинг

ПриватБанк запустил открытый банкинг в Приват24 и ФЛП в веб-версии «Приват24 для бизнеса». Так, клиентам ПриватБанка достаточно иметь Приват24, чтобы следить за своими расходами и балансом на счетах других банков или инициировать платежи. Обо всех деталях читайте здесь

💧 Арест счетов за коммуналку

Судебный приказ о взыскании коммунального долга может быть отменен даже после ареста счетов, если установить правильное основание и успеть с подачей заявления.

Об этом Finance.ua рассказала юрист Дина Дрижакова, которая специализируется на спорах по коммунальным задолженностям. Подробности читайте в статье — Об этом Finance.ua рассказала юрист Дина Дрижакова, которая специализируется на спорах по коммунальным задолженностям. Подробности читайте в статье — Арест счетов за коммуналку можно отменить

📽️ Прогноз курса доллара и евро на неделю

Дорогое горючее, ускорение инфляции и значительный дефицит внешней торговли оказывают дополнительное давление на гривну. В то же время Национальный банк Украины 29 октября должен принять решение по учетной ставке. Об этом рассказал банкир Глобус Банка Тарас Лесовой в новом видео на нашем YouTube-канале

🧔 Требования к заемщикам банков

По оценкам банков, в течение следующего года увеличатся кредитные портфели как предприятий, так и населения. Однако баланс ответов об изменении объемов корпоративного кредитования остается на самом низком уровне со второго квартала 2023 года.

Также пишем, какие банки больше всего закрывали и открывали отделения в третьем квартале.

🏛️ Пышный прокомментировал обыски от НАБУ

Глава НБУ Андрей Пышный заявил , что уголовное производство, в рамках которого НАБУ провело обыски, не связано с деятельностью регулятора или его работой в должности главы НБУ. Следственные действия касались других обстоятельств и лиц, а во время обысков не обнаружили доказательств правонарушений со стороны него или работников Нацбанка.

💳 Военный сбор для военных

Согласно Налоговому кодексу Украины, от уплаты военного сбора освобождаются доходы в виде денежного довольствия военнослужащих за период их непосредственного участия в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии рф.

📈 Повышение зарплат военным

В Украине предлагают найти по меньшей мере 200 млрд грн для повышения денежного довольствия военнослужащих без увеличения налогов. Средства планируют привлечь за счет перераспределения бюджетных расходов, детенизации экономики и выпуска дополнительных военных облигаций.

🏡 Уплата налога за землю

Земельный налог — один из важных источников наполнения местных бюджетов, ведь средства от его уплаты направляются на финансирование потребностей территориальных общин. Обязанность по уплате земельного налога возникает с момента обретения права собственности на земельный участок или права пользования им и продолжается до прекращения соответствующего права

🚘 Как продать автомобиль онлайн

Продать автомобиль можно даже тогда, когда его владелец находится за границей, проходит военную службу или не может лично посетить сервисный центр МВД. В таких случаях можно оформить сделку дистанционно через «Дію» или поручить продажу уполномоченному представителю. Однако онлайн-переоформление доступно не для всех транспортных средств.

В то же время, МВД предупредили о новой схеме с автомобильными номерами.

🚗 Кстати, 25 октября в Украине отмечают День автомобилиста. И мы решили не ждать самого праздника, а подготовить для водителей выгодные предложения заранее.

Выбирайте свое предложение, оформляйте страхование выгоднее и пусть любая поездка будет с приятными бонусами! 💙

🚊 Новые международные поезда

Укрзализныця запускает новые международные поезда, один из них флагманский. Флагманский поезд 23/24 Киев — Холм будет носить имя известного украинского историка и главы Украинской Центральной Рады Михаила Грушевского.

Сколько стоят квартиры и дома на вторичке