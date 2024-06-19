День финансов: новый закон об «автогражданке», упрощение оформления паспортов, цены на аренду жилья — Finance.ua

День финансов: новый закон об «автогражданке», упрощение оформления паспортов, цены на аренду жилья Сегодня 17:50

Среда, 19 июня. Как изменится рынок автострахования и какие услуги нельзя получить без военного билета.

Новый закон об «автогражданке». В Национальном банке В Национальном банке сообщили , что закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» обеспечит дальнейшее развитие этого сегмента рынка и приблизит его функционирование к стандартам ЕС. Закон предусматривает годовой переходный период для приведения МТСБУ своей деятельности в соответствие с новыми требованиями.

Упрощение оформления паспортов. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который упрощает получение административных услуг, таких как оформление паспортов, для граждан Украины, находящихся за рубежом.

Отчет НБУ о финстабильности. Доля кредитов в расходах украинцев выросла до исторического максимума. Доля кредитов в расходах украинцев выросла до исторического максимума. Согласно отчету Нацбанка , оценки макроэкономического риска и риска капитала выросли на балл по шкале от 0 до 10 из-за расширения дефицита счета текущих операций платежного баланса и новых требований к капиталу соответственно.

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дефицит валюты. НБУ продолжает оставаться ключевым участником рынка, а его интервенции — основным балансирующим механизмом. Кроме того, в Украине сохраняется заметный. НБУ продолжает оставаться ключевым участником рынка, а его интервенции — основным балансирующим механизмом.

ФЛПы в «клубе белого бизнеса». Две категории ФЛП могут стать участниками так называемого клуба белого бизнеса. ФЛПам на общей системе налогообложения, чтобы присоединиться к «клубу», Две категории ФЛП могут стать участниками так называемого клуба белого бизнеса. ФЛПам на общей системе налогообложения, чтобы присоединиться к «клубу», нужно выполнить три требования

Программу «5−7-9» расширили. Кабинет Министров Кабинет Министров расширил сферу действия кредитной программы «5−7-9». Теперь доступные кредиты можно получить на строительство и обустройство газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок.

Иностранные компании в россии. Как Как свидетельствуют результаты исследования YouControl, 16 533 компании с иностранными участниками из 143 стран были зарегистрированы в россии за почти два с половиной года полномасштабной войны. Крупнейшими инвесторами в российскую экономику стали физические и юридические лица из беларуси и Китая.

Военный билет и админуслуги. Министр юстиции Денис Малюська Министр юстиции Денис Малюська назвал фейками сообщения о перечне конкретных государственных услуг, которые якобы будут невозможны без военно-учетного документа. Неправдивыми он также назвал сообщения о том, что без военного билета не будет предоставлена ​​международная правовая помощь.

Законопроекты об экономическом бронировании. Верховной Раде предложили на рассмотрение уже три законопроекта об экономическом бронировании. Группа народных депутатов из разных фракций зарегистрировали законопроекты № 11 331−1 и № 11 331−2. Первый законопроект — № 11 331 — был представлен 11 июня. Чем они отличаются — Верховной Раде предложили на рассмотрение уже три законопроекта об экономическом бронировании. Группа народных депутатов из разных фракций зарегистрировали законопроекты № 11 331−1 и № 11 331−2. Первый законопроект — № 11 331 — был представлен 11 июня. Чем они отличаются — рассказываем здесь

Проект бюджета в ЕС. 19 июня Европейская комиссия 19 июня Европейская комиссия подала на утверждение проект бюджета Евросоюза на 2025 год, составляющий 199,7 млрд евро. Для Украины в проекте бюджета предусмотрено 10,9 миллиарда евро займов в рамках программы Ukraine Facility, а также 4,3 млрд евро грантов.

В то же время Венгрия озвучила цели своего председательства в Европейском союзе. Будапешт не считает Украину или войну своим приоритетом.

Цены на аренду жилья. По По прогнозам экспертов, летом цены на аренду жилья в Украине из-за ускорения темпов инфляции и повышения курса доллара увеличатся примерно на 20%. Что на 5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Добавим, что смена сезонов оказывает неотвратимое влияние на сектор недвижимости, ведь с приходом лета уже традиционно существенно повышаются цены на аренду жилья. В новой статье расскажем о ценах на аренду жилья в разных регионах Украины:

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