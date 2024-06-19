День финансов: новый закон об «автогражданке», упрощение оформления паспортов, цены на аренду жилья — Finance.ua
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День финансов: новый закон об «автогражданке», упрощение оформления паспортов, цены на аренду жилья

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Среда, 19 июня. Как изменится рынок автострахования и какие услуги нельзя получить без военного билета.
Новый закон об «автогражданке». В Национальном банке сообщили, что закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» обеспечит дальнейшее развитие этого сегмента рынка и приблизит его функционирование к стандартам ЕС. Закон предусматривает годовой переходный период для приведения МТСБУ своей деятельности в соответствие с новыми требованиями.
Упрощение оформления паспортов. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который упрощает получение административных услуг, таких как оформление паспортов, для граждан Украины, находящихся за рубежом.
Отчет НБУ о финстабильности. Доля кредитов в расходах украинцев выросла до исторического максимума. Согласно отчету Нацбанка, оценки макроэкономического риска и риска капитала выросли на балл по шкале от 0 до 10 из-за расширения дефицита счета текущих операций платежного баланса и новых требований к капиталу соответственно.
Также, по данным НБУ, доля кредитов в расходах украинцев возросла до исторического максимума. Устойчивый спрос на потребительские займы и в дальнейшем будет сохраняться.
Кроме того, в Украине сохраняется заметный дефицит валюты. НБУ продолжает оставаться ключевым участником рынка, а его интервенции — основным балансирующим механизмом.
ФЛПы в «клубе белого бизнеса». Две категории ФЛП могут стать участниками так называемого клуба белого бизнеса. ФЛПам на общей системе налогообложения, чтобы присоединиться к «клубу», нужно выполнить три требования.
Программу «5−7-9» расширили. Кабинет Министров расширил сферу действия кредитной программы «5−7-9». Теперь доступные кредиты можно получить на строительство и обустройство газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок.
Иностранные компании в россии. Как свидетельствуют результаты исследования YouControl, 16 533 компании с иностранными участниками из 143 стран были зарегистрированы в россии за почти два с половиной года полномасштабной войны. Крупнейшими инвесторами в российскую экономику стали физические и юридические лица из беларуси и Китая.
Военный билет и админуслуги. Министр юстиции Денис Малюська назвал фейками сообщения о перечне конкретных государственных услуг, которые якобы будут невозможны без военно-учетного документа. Неправдивыми он также назвал сообщения о том, что без военного билета не будет предоставлена ​​международная правовая помощь.
Законопроекты об экономическом бронировании. Верховной Раде предложили на рассмотрение уже три законопроекта об экономическом бронировании. Группа народных депутатов из разных фракций зарегистрировали законопроекты № 11 331−1 и № 11 331−2. Первый законопроект — № 11 331 — был представлен 11 июня. Чем они отличаются — рассказываем здесь.
Проект бюджета в ЕС. 19 июня Европейская комиссия подала на утверждение проект бюджета Евросоюза на 2025 год, составляющий 199,7 млрд евро. Для Украины в проекте бюджета предусмотрено 10,9 миллиарда евро займов в рамках программы Ukraine Facility, а также 4,3 млрд евро грантов.
В то же время Венгрия озвучила цели своего председательства в Европейском союзе. Будапешт не считает Украину или войну своим приоритетом.
Цены на аренду жилья. По прогнозам экспертов, летом цены на аренду жилья в Украине из-за ускорения темпов инфляции и повышения курса доллара увеличатся примерно на 20%. Что на 5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Добавим, что смена сезонов оказывает неотвратимое влияние на сектор недвижимости, ведь с приходом лета уже традиционно существенно повышаются цены на аренду жилья. В новой статье расскажем о ценах на аренду жилья в разных регионах Украины:

Обзор цен на аренду жилья в Украине летом 🏠

По материалам:
Finance.ua
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