День финансов: новый транш от МВФ, виды социальных выплат в Украине, помощь беженцам в Польше и Чехии — Finance.ua
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День финансов: новый транш от МВФ, виды социальных выплат в Украине, помощь беженцам в Польше и Чехии

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В среду, 3 июля, о выплатах в Украине и за границей.
$2,2 млрд от МВФ. В Госбюджет поступил пятый транш в размере около $2,2 млрд (1,7 млрд СПЗ) от Международного валютного фонда в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility — EFF. Перечисленная сумма поможет правительству в финансировании критических расходов бюджета, социальных пособий, зарплат медиков и учителей.
Со своей стороны, министр обороны Ллойд Остин заявил, что США вскоре объявит о предоставлении Украине дополнительной помощи на безопасность в размере 2,3 миллиарда долларов, включая противотанковое оружие, перехватчики и боеприпасы для Patriot и других систем ПВО.
€40 млрд от НАТО. Reuters со ссылкой на европейского дипломата сообщает, что члены НАТО договорились о финансовой поддержке Украины на €40 млрд накануне саммита альянса.
Банковские услуги в регионах. Нацбанк разрабатывает концепцию «оператора финансовой инклюзии» и планирует ввести в банковское законодательство понятие ограниченной банковской лицензии. Такую лицензию могут получить компании или банки, заинтересованные в предоставлении банковских услуг в небольших населенных пунктах или прифронтовых регионах.
Кстати, во время Ukrainian Credit Conference представители банков и небанковских финучреждений рассказали о кредитном рынке сегодня:
  • В НБУ рассказали о состоянии и перспективах развития небанковского финансового рынка.
  • Как именно адаптируется рынок к новым правилам на рынке микрокредитов.
«Философию» социальных выплат пересмотрят. Минсоцполитики пересмотрит «философию» соцвыплат из-за чрезмерного количества обязательств по выплатам и неспособности подтвердить их финансовым ресурсом. В правительстве уже подготовили законопроект о базовой социальной помощи, которая объединит количество дифференцированных выплат.
О доступных социальных выплатах, их размере и о том, кто может получать такие выплаты также рассказываем в новой статье:

Какие социальные выплаты доступны в Украине 👛

Зарплаты в 2024 году. Доходы населения демонстрируют номинальный рост: средняя зарплата в июне 2024 года составляет 20,5 тысячи гривен, что на 23% выше, чем в 2023-м. До конца года ожидается ее рост до 22−23 тысяч гривен. Однако реальная покупательная способность остается под давлением из-за инфляции, которая, хоть и прогнозируется на уровне 6,4% в 2024 году (по сравнению с 12,9% в 2023), все еще оказывает существенное влияние на реальные доходы, говорят эксперты.
В то же время, по данным Freelancehunt, конкуренция среди фрилансеров в популярных специализациях за первые 5 месяцев 2024 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Вызовы и потребности МСП. Как свидетельствуют результаты исследования ЕБРР, спустя два года полномасштабной войны большинству украинских малых и средних предприятий удалось стабилизировать свою деятельность. Среди негативных трендов МСП называют недостаточно быстрое восстановление объемов сбыта, нехватку кадров из-за мобилизации и миграции, ограниченное инвестирование и активизацию конкуренции бизнеса с общественными организациями, которые финансируются донорами.
Солнечные электростанции для жителей «панелек». Первый заместитель председателя комитета ВР по энергетике и ЖКУ Алексей Кучеренко заявил, что стоимость гибридной солнечной электростанции для жителей стандартной «панельки» или «хрущевки» с установкой может стоить около 30 тысяч долларов.
Выплаты беженцам в Польше и Чехии. В Чехии уже с августа планируется увеличить гуманитарную помощь для беженцев из Украины из-за того, что в сентябре истекает срок права многих беженцев на бесплатное временное проживание.
Напомним, что 1 июля вступили в силу новые правила проживания беженцев в Польше. Издание Rzeczpospolita пишет, что чиновники не готовы к изменениям в законе.
Также внесенные польским спецзаконом поправки с июля 2024 изменили правила трудоустройства ряда граждан Украины польскими работодателями.
По материалам:
Finance.ua
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