День финансов: новый транш от МВФ, виды социальных выплат в Украине, помощь беженцам в Польше и Чехии — Finance.ua

День финансов: новый транш от МВФ, виды социальных выплат в Украине, помощь беженцам в Польше и Чехии Сегодня 17:50

В среду, 3 июля, о выплатах в Украине и за границей.

$2,2 млрд от МВФ. В Госбюджет В Госбюджет поступил пятый транш в размере около $2,2 млрд (1,7 млрд СПЗ) от Международного валютного фонда в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility — EFF. Перечисленная сумма поможет правительству в финансировании критических расходов бюджета, социальных пособий, зарплат медиков и учителей.

дополнительной помощи на безопасность в размере 2,3 миллиарда долларов, включая противотанковое оружие, перехватчики и боеприпасы для Patriot и других систем ПВО. Со своей стороны, министр обороны Ллойд Остин заявил , что США вскоре объявит о предоставлении Украине, включая противотанковое оружие, перехватчики и боеприпасы для Patriot и других систем ПВО.

€40 млрд от НАТО. Reuters со ссылкой на европейского дипломата Reuters со ссылкой на европейского дипломата сообщает , что члены НАТО договорились о финансовой поддержке Украины на €40 млрд накануне саммита альянса.

Банковские услуги в регионах. Нацбанк Нацбанк разрабатывает концепцию «оператора финансовой инклюзии» и планирует ввести в банковское законодательство понятие ограниченной банковской лицензии. Такую лицензию могут получить компании или банки, заинтересованные в предоставлении банковских услуг в небольших населенных пунктах или прифронтовых регионах.

Кстати, во время Ukrainian Credit Conference представители банков и небанковских финучреждений рассказали о кредитном рынке сегодня:

В НБУ рассказали о состоянии и перспективах развития небанковского финансового рынка.

Как именно адаптируется рынок к новым правилам на рынке микрокредитов.

«Философию» социальных выплат пересмотрят. Минсоцполитики Минсоцполитики пересмотрит «философию» соцвыплат из-за чрезмерного количества обязательств по выплатам и неспособности подтвердить их финансовым ресурсом. В правительстве уже подготовили законопроект о базовой социальной помощи, которая объединит количество дифференцированных выплат.

О доступных социальных выплатах, их размере и о том, кто может получать такие выплаты также рассказываем в новой статье:

Зарплаты в 2024 году. Доходы населения демонстрируют номинальный рост: средняя зарплата в июне 2024 года составляет 20,5 тысячи гривен, что на 23% выше, чем в 2023-м. До конца года ожидается ее рост до 22−23 тысяч гривен. Однако реальная покупательная способность остается под давлением из-за инфляции, которая, хоть и прогнозируется на уровне 6,4% в 2024 году (по сравнению с 12,9% в 2023), все еще оказывает существенное влияние на реальные доходы, Доходы населения демонстрируют номинальный рост: средняя зарплата в июне 2024 года составляет 20,5 тысячи гривен, что на 23% выше, чем в 2023-м. До конца года ожидается ее рост до 22−23 тысяч гривен. Однако реальная покупательная способность остается под давлением из-за инфляции, которая, хоть и прогнозируется на уровне 6,4% в 2024 году (по сравнению с 12,9% в 2023), все еще оказывает существенное влияние на реальные доходы, говорят эксперты.

конкуренция среди фрилансеров в популярных специализациях за первые 5 месяцев 2024 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, по данным Freelancehunt,в популярных специализациях за первые 5 месяцев 2024 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вызовы и потребности МСП. Как Как свидетельствуют результаты исследования ЕБРР, спустя два года полномасштабной войны большинству украинских малых и средних предприятий удалось стабилизировать свою деятельность. Среди негативных трендов МСП называют недостаточно быстрое восстановление объемов сбыта, нехватку кадров из-за мобилизации и миграции, ограниченное инвестирование и активизацию конкуренции бизнеса с общественными организациями, которые финансируются донорами.

Солнечные электростанции для жителей «панелек». Первый заместитель председателя комитета ВР по энергетике и ЖКУ Алексей Кучеренко Первый заместитель председателя комитета ВР по энергетике и ЖКУ Алексей Кучеренко заявил , что стоимость гибридной солнечной электростанции для жителей стандартной «панельки» или «хрущевки» с установкой может стоить около 30 тысяч долларов.

Выплаты беженцам в Польше и Чехии. В Чехии уже с августа В Чехии уже с августа планируется увеличить гуманитарную помощь для беженцев из Украины из-за того, что в сентябре истекает срок права многих беженцев на бесплатное временное проживание.

Напомним, что 1 июля вступили в силу новые правила проживания беженцев в Польше. Издание Rzeczpospolita пишет , что чиновники не готовы к изменениям в законе.

Также внесенные польским спецзаконом поправки с июля 2024 изменили правила трудоустройства ряда граждан Украины польскими работодателями.

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