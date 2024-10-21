День финансов: новый пакет помощи от США, доступ ГНС к банковской тайне, очередность мобилизации граждан — Finance.ua

День финансов: новый пакет помощи от США, доступ ГНС к банковской тайне, очередность мобилизации граждан Сегодня 17:45

Понедельник, 21 октября. Налоговая хочет получить доступ к банковской тайне граждан и бизнеса, а Зеленский подвергает критике экономическое бронирование.

Новый пакет американской помощи. Министр обороны США Ллойд Остин, прибывший с необъявленным визитом в Киев в понедельник, Министр обороны США Ллойд Остин, прибывший с необъявленным визитом в Киев в понедельник, сообщил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $400 млн. Он заверил, что США и дальше будут оказывать помощь Украине согласно двустороннему соглашению в сфере безопасности, подписанному президентом Зеленским с президентом Джо Байденом.

Структурные маяки по программе МВФ. В рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (EFF) от Международного валютного фонда Украина В рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (EFF) от Международного валютного фонда Украина выполнила уже 28 структурных маяков. Украина выполнила все структурные маяки, предусмотренные к пятому пересмотру, и еще два досрочно.

Также в рамках успешного пятого пересмотра программы Украины с МВФ было увеличено количество пересмотров программы с МВФ с 11 до 13.

Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ допускают постепенное повышение коммунальных тарифов для населения во время войны. В послевоенный период тарифы тоже будут расти.

Доступ к банковской тайне. ГНС ГНС разрабатывает предложения , предусматривающие получение доступа к банковской тайне граждан и бизнеса. Народный депутат Нина Южанина говорит, что пока не предприняты никакие шаги для повышения уровня доверия плательщиков к действиям налоговой, но предложения по законодательным изменениям для раскрытия банками по запросу ГНС информации, составляющей банковскую тайну, уже разработаны.

Очередность мобилизации граждан. Народный депутат Галина Третьякова Народный депутат Галина Третьякова заявила , что экономическое бронирование можно ввести путем включения в закон о мобилизации принципа очередности, в результате действия которого те, кто работает на экономику, окажутся не первыми, а последними в очереди на мобилизацию. Она призвала в первую очередь мобилизовать всех, кто умеет обращаться с оружием, в том числе военных пенсионеров.

В то же время, по мнению президента Владимира Зеленского, предложенные правительством модели «экономического» бронирования от мобилизации несправедливы и требуют доработки.

Также в Украине хотят увеличить сроки подготовки мобилизованных. Ее сроки хотят увеличить с месяца до полутора.

Третья платежка за газ. Осенью 2024 года украинцам Осенью 2024 года украинцам начали присылать третью платежку за природный газ. Она касается оплаты новой коммунальной услуги по техническому обслуживанию внутридомовых систем. Согласно новым правилам, в этом году жители многоквартирных домов должны были выбрать сертифицированную компанию, которая должна провести проверку газовых труб в здании.

Каско vs. ОСАГО. Каждый автомобилист хоть раз слышал о такой форме страхования, как каско. Однако не все понимают, чем этот вид страхования отличается от привычной обязательной автогражданки. Каско, в отличие от ОСАГО, — не обязательное, а добровольное страхование, и при нем страхуется не ответственность водителя, а само транспортное средство. По Каждый автомобилист хоть раз слышал о такой форме страхования, как каско. Однако не все понимают, чем этот вид страхования отличается от привычной обязательной автогражданки. Каско, в отличие от ОСАГО, — не обязательное, а добровольное страхование, и при нем страхуется не ответственность водителя, а само транспортное средство. По ссылке рассказываем, как защититься от расходов, когда автогражданка не помогает.

Передвигаться по городу и путешествовать удобнее и быстрее на собственном автомобиле. Однако, если вы выбираете авто, следует помнить: расходы не ограничиваются его покупкой. Finance.ua посчитал, сколько в среднем придется выкладывать денег на его содержание:

Бюджетное жилье под Киевом. Цены на квадратный метр в пригороде столицы Цены на квадратный метр в пригороде столицы колеблются от 695 до 1240 долларов. Дешевое жилье предлагают в Гостомеле, где средняя стоимость на вторичке составляет 695 долларов за квадрат. В Буче можно найти бюджетные квартиры. На третьем месте в рейтинге самого доступного жилья находится Ирпень. Несколько дороже будут квартиры в Броварах.

Напомним, что в Украине работает программа доступного ипотечного кредитования для внутриперемещенных лиц. Кредит выдается сроком до 30 лет, при этом заем должен быть выплачен до 65-летия заемщика.

Продажа банка во время войны. Польский Getin Holding продал Идея Банк Украина, где полякам принадлежало 100% акций, компании из группы ТАС Сергея Тигипко за 34 миллиона долларов. Польский Getin Holding продал Идея Банк Украина, где полякам принадлежало 100% акций, компании из группы ТАС Сергея Тигипко за 34 миллиона долларов. Цена продажи банка равна примерно 1 капиталу по состоянию на конец 2023 года и примерно 0.75−0.8 капитала банка по состоянию на планируемую дату закрытия транзакции.

Новый гендиректор «Укроборонпрома». Наблюдательный совет Акционерного общества «Украинская оборонная промышленность» Наблюдательный совет Акционерного общества «Украинская оборонная промышленность» назначил на должность генерального директора Олега Гуляка. На должность руководителя «Укроборонпрома» претендовало более 20 человек, из которых в шорт-лист попали три кандидата.

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