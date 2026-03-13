В Раде готовят новые наказания для «уклонистов» и за СОЧ — нардеп рассказал детали
В Верховной Раде обсуждают возможность введения дополнительных ограничений для лиц, уклоняющихся от мобилизации, а также для военнослужащих, которые самовольно оставили часть (СОЧ). Среди предложенных мер — блокирование банковских счетов, ограничение доступа к кредитам и другие санкции, подобные тем, которые применяются к должникам по уплате алиментов.
О соответствующих инициативах рассказал народный депутат от фракции «Батькивщина», член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко в интервью «Телеграфу».
Вопросы мобилизации и «бусификации»
Комментируя тему мобилизации, Ивченко отметил, что возникает вопрос о механизмах выполнения гражданами своей конституционной обязанности.
«В этом контексте у меня риторический вопрос: а как заставить тех, кто не хочет воевать, выполнять свой гражданский и конституционный долг? Как?», — подчеркивает нардеп.
По его словам, часть военнослужащих может быть заменена за счет международного рекрутинга. Речь идет о профессиональных организованных группах или частных военных компаниях, у которых есть опыт участия в различных миссиях и которые могут присоединиться к боевым действиям.
В то же время депутат подчеркнул, что из-за большой линии фронта необходимо значительное количество военных. При этом нет четкого понимания, сколько иностранных специалистов можно привлечь на службу.
По словам депутата, сейчас система рекрутинга обеспечивает около 8−10% пополнения личного состава. Для расширения этой программы требуется дополнительное финансирование.
Ивченко объяснил, что молодые люди должны получать четкую информацию об условиях службы. В частности, при подписании двухлетнего контракта предусмотрена выплата в размере двух миллионов гривен. После этого военнослужащий может занимать конкретные должности, например оператора беспилотных летательных аппаратов, водителя боевой машины пехоты или работать с иностранными системами вооружения, такими как NASAMS, ATACMS или Patriot, при условии владения иностранным языком.
По мнению депутата, эффективная коммуникация об этих возможностях может увеличить объемы рекрутинга, по меньшей мере, вдвое — до 16−20%.
Проблема СОЧ
Отдельно Ивченко обратил внимание на проблему самовольного оставления части. По его словам, часто это связано с моральными факторами, когда военнослужащие покидают учебные центры из-за страха.
В этом контексте он подчеркнул необходимость улучшения коммуникации в Вооруженных Силах Украины. Речь идет о том, чтобы военные понимали: их не будут отправлять на передовую без соответствующей подготовки, в том числе без как минимум 50 дней обучения в подготовительном центре.
Возможные наказания за СОЧ и уклонение от мобилизации
Ивченко также отметил, что для уменьшения количества случаев СОЧ необходимо ввести четкую систему ответственности. По его словам, одним из вариантов является применение к таким лицам ограничений, аналогичных действующим для должников по уплате алиментов.
«Если СОЧ будут „присоединены“ к алиментщикам — это тоже одна из причин не идти в СОЧ, потому что у тебя возникают обязательства, уголовная ответственность и определенные ограничения. Ты не можешь как нормальный человек жить: использовать машину, водительские права», — пояснил нардеп.
Среди возможных санкций блокировка банковских счетов, ограничения в получении кредитов, а также другие административные ограничения. В частности, речь может идти об ограничении права управления транспортными средствами или пользования определенными государственными сервисами.
Предложенные мероприятия могут распространяться не только на военнослужащих, самовольно оставивших часть, но и на граждан, нарушающих правила воинского учета.
Речь идет, в частности, о тех, кто не обновил свои данные, не появляется по повесткам или не зарегистрировался в системе «Резерв+».
Законопроекты находятся на этапе подготовки
По словам депутата, соответствующие законопроекты уже подготовлены и находятся на рассмотрении в комитете, однако пока не зарегистрированы в Верховной Раде. Официально регистрировать такие документы должны органы, которые их инициируют, в частности, Министерство обороны или Генеральный штаб.
После регистрации станет ясно, когда именно парламент будет рассматривать эти законодательные инициативы.
