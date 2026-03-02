Минобороны планирует активнее привлекать иностранцев к службе в ВСУ для решения проблем мобилизации Сегодня 15:34

Комплексный план решения проблем с СЗЧ и мобилизацией

В Украине разрабатывают комплексный план решения проблем мобилизации и случаев самовольного оставления части (СОЧ). Среди предложенных решений — более активное привлечение иностранных граждан к службе в Вооруженных силах Украины.

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров во время совместного брифинга с министром обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериус, сообщает РБК-Украина.

Новые решения и привлечение иностранцев

По словам Федорова, комплексный план уже подготовлен и прошел обсуждение с командирами на фронте и экспертами. В настоящее время идет работа над отдельными проектами, которые планируют постепенно представлять.

Министр отметил, что речь идет о комплексном подходе к решению проблем, накопившихся за годы полномасштабной войны.

«У нас есть логика запуска этих инициатив, потому что это комплексная проблема. За четыре года полномасштабной войны накопилось множество вопросов, которые нужно правильно решить, чтобы не подорвать обороноспособность страны и получить практический результат», — сказал он.

Одним из направлений плана станет расширение участия иностранцев в выполнении боевых задач.

«Наш комплексный план решения проблем с СОЧ и мобилизацией включает решения, которые позволят увеличить количество иностранцев в Украине и их участие в выполнении военных задач», — сообщил министр.

Сроки внедрения

Федоров отметил, что конкретные шаги начнут постепенно объявлять и внедрять в ближайшие месяцы.

«В ближайшие месяцы вы увидите, как шаг за шагом мы начнем принимать конкретные решения. Мы уже принимаем ряд решений по другим проблемам, но параллельно мое личное внимание сосредоточено именно на этом вопросе», — подчеркнул он.

Напомним, проблема мобилизации и самовольного ухода из частей остается одной из самых сложных для оборонного сектора. Ранее Михаил Федоров сообщал , что около 2 млн украинцев находятся в розыске из-за нарушения правил воинского учета.

Со своей стороны, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявлял , что для украинских военнослужащих планируют ввести контракты с четко определенными сроками службы и возможностью отсрочки после их завершения. Инициатива направлена ​​на постепенный переход к контрактной армии.

