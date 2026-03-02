0 800 307 555
Авиасообщение по всему миру сильно нарушено

В воскресенье, 1 марта, авиасообщение по всему миру сильно нарушилось. Тысячи рейсов были отменены, а десятки тысяч туристов остались заблокированы на второй день хаоса, произошедшего из-за атак США и Израиля на Иран.
Об этом пишет Financial Times.
Отмечается, что аэропорты в Дубае, самом загруженном терминале мира, до сих пор оставались закрытыми, а авиакомпании по всему Ближнему Востоку отменили почти все свои рейсы в воскресенье.
«В субботу и в воскресенье утром иранские ракеты и дроны атаковали аэропорты Дубая, Абу-Даби, Кувейта и Манамы в Бахрейне, нанеся ограниченный ущерб терминалам. В результате атаки на международный аэропорт Заед в Абу-Даби один человек погиб, а семеро получили ранения», — сообщили в издании.
Воздушное пространство над Катаром, Ираном и Ираком оставалось закрытым в воскресенье, а другие дальнемагистральные самолеты полностью обходили этот регион.
В то же время авиакомпания Qatar Airways, базирующаяся в Дохе, заявила, что «возобновит полеты, как только Управление гражданской авиации Катара объявит о безопасном открытии воздушного пространства Катара».
Также авиакомпания Emirates, базирующаяся в Дубае, сообщила, что приостановили все рейсы до 15:00 по времени ОАЭ в понедельник. В сообщении говорится, что пассажиры «могут перебронировать билеты на другой рейс до места назначения в течение 20 дней с изначальной даты вылета».
«Международные авиакомпании, от British Airways до Air France, отменили рейсы в этот регион в воскресенье. По данным группы Cirium, в субботу было отменено около 2000 рейсов. По ее данным, на воскресенье было запланировано около 4000 рейсов, из которых более 700 было отменено до субботы вечером».
Авиационные хабы Ближнего Востока являются важной транспортной артерией, по которой миллионы пассажиров путешествуют между Азией и Европой или Америкой, используя эти центры для пересадки на другие рейсы.
«Авиакомпании Персидского залива построили свои бизнес-модели на пересадке пассажиров в этом регионе, а крупные аэропорты реализуют масштабные планы расширения, ожидая значительного роста объемов авиаперевозок в регионе в ближайшие десятилетия. Хотя авиакомпании вынуждены бронировать пассажирам альтернативные маршруты, пробка в глобальной авиационной системе — и отсутствие альтернативных мощностей — и отсутствие альтернативных мощностей — заблокированными», — отметили в материале.
По материалам:
УНІАН
