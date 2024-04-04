День финансов: новый дизайн приложения monobank, право на жилищную льготу, рынок игорного бизнеса в Украине — Finance.ua

День финансов: новый дизайн приложения monobank, право на жилищную льготу, рынок игорного бизнеса в Украине Сегодня 17:50

Четверг, 4 апреля. Кто может получить 100% скидку на оплату коммуналки и сколько стоят квартиры в разных городах Украины.

Обновленный дизайн приложения monobank. Приложение monobank Приложение monobank получило новый дизайн. Теперь не надо куда-то нажимать, чтобы переходить от карты к карте, потому что все делается свайпами. В банке решили дать пользователям выбор, когда именно обновлять дизайн, поэтому в разделе «Еще» появилась кнопка. Однако можно перейти и обратно к старому дизайну в том же разделе.

Состояние денежного рынка. По По словам экс-председателя Совета НБУ Богдана Данилишина, наличная гривна к доллару девальвировала на 2,7%, а по сравнению с состоянием на конец 2023 года, наоборот, ревальвировала на 0,3%. По его словам, в настоящее время наблюдаются рыночные колебания обменного курса наличной гривны, обусловленные ситуативными факторами.

100% скидка на оплату ЖКУ. В Пенсионном фонде В Пенсионном фонде напомнили , что воспользоваться льготой в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм могут пенсионеры отдельных профессий, которые работали в сельской местности и продолжают там проживать после выхода на пенсию.

Проверка бизнеса. ГНС запланировала в 2024 году посетить с проверками более трех тысяч компаний. При этом перечень бизнесов, которые планируют проверить в этом году, расширили. В список добавили 67 новых компаний, 34 выбыли. Опендатабот ГНС запланировала в 2024 году посетить с проверками более трех тысяч компаний. При этом перечень бизнесов, которые планируют проверить в этом году, расширили. В список добавили 67 новых компаний, 34 выбыли. Опендатабот опубликовал список компаний, которых коснется проверка.

Работа в ІТ. В марте компании В марте компании опубликовали на DOU 4803 вакансии. Это почти на тысячу вакансий больше, чем в марте прошлого года. В маркетинге — больше всего вакансий. Рост произошел во всех категориях по опыту. А для кандидатов без опыта даже был рекорд с начала полномасштабного вторжения — 102 вакансии.

Стоимость содержания автомобилей в Украине. Украинец со средней зарплатой (по данным Госстата — 17 422 грн) должен собирать на покупку нового автомобиля (стоимостью около 900 тыс. гривен) около 21 года. Это при условии, что он будет откладывать 20% от заработка ежемесячно. Но покупка машины — это только цветочки, ведь «железная ласточка» ежемесячно Украинец со средней зарплатой (по данным Госстата — 17 422 грн) должен собирать на покупку нового автомобиля (стоимостью около 900 тыс. гривен) около 21 года. Это при условии, что он будет откладывать 20% от заработка ежемесячно. Но покупка машины — это только цветочки, ведь «железная ласточка» ежемесячно будет забирать некоторую часть из вашего кошелька.

самыми продаваемыми марками легковых автомобилей на OLX в 2023 году были: ВАЗ, Volkswagen, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Daewoo, Ford, Renault, Audi, Skoda. Кстати, по данным OLX,на OLX в 2023 году были: ВАЗ, Volkswagen, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Daewoo, Ford, Renault, Audi, Skoda.

Выплаты ко Дню Независимости. Кабинет Министров Кабинет Министров утвердил размеры разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины ветеранам и некоторым другим лицам в 2024 году. Украинцы могут получить от 450 до 3100 грн.

Переводы из-за границы. По По данным НБУ, объемы частных денежных переводов в феврале уменьшились на 5,4% по сравнению с февралем прошлого года и составили 0,9 млрд долларов. Заработная плата, которую украинцы получают из-за границы, сократилась на 11.8%, в то же время другие поступившие через официальные каналы частные переводы выросли на 22.7%.

Переадресация посылок. Новая почта Новая почта отменила оплату за переадресацию по всей Украине для посылок. Услуга переадресации будет бесплатной, если отправка еще не доставлена ​​в конечный пункт назначения — в отделение, почтомат или не передана курьеру для доставки по адресу.

Цены на квартиры в Украине. По По данным Dim. ria, на март 2024 года самая высокая средняя стоимость за м² в столице и составляет 53 737 грн. По данным исследования маркетплейса, за год стоимость жилья на вторичном рынке выросла по всей Украине.

В новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев рассказывает, сколько лет нужно работать, чтобы купить квартиру в Киеве:

Рынок игорного бизнеса в Украине. Легальные игорные компании в 2023 году получили 53 миллиарда гривен дохода от своей деятельности и 6,9 миллиарда гривен чистой прибыли. На самом деле, несмотря на большие цифры, на практике все выглядит совершенно иначе. Как казино работают сейчас, почему это проблема для государства и при чем здесь украинские военные — рассказываем в новой статье:

Сегодня заканчиваем рассказывать о победителях премии FinAwards:

Лучший руководитель розничного бизнеса. Пальму первенства и высшее звание Пальму первенства и высшее звание получил заместитель председателя правления АО ПУМБ Дмитрий Полищук.

Лучший провайдер по приему онлайн-платежей. Победителем в номинации «Лучший провайдер по приему онлайн-платежей» Победителем в номинации «Лучший провайдер по приему онлайн-платежей» стал Liqpay от ПриватБанка.

Лучшие инвестиционные предложения. Первое место Первое место заняло ООО «Инвестиционный капитал Украина» — ICU, предоставляющее возможность инвестировать в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) или Негосударственный пенсионный фонд «Династия».

Результаты и фотоотчет события по ссылке:

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