Нова пошта скасувала оплату за переадресацію по всій Україні: як скористатись послугою (відео) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нова пошта скасувала оплату за переадресацію по всій Україні: як скористатись послугою (відео)

Фондовий ринок
76
Нова пошта скасувала оплату за переадресацію по всій Україні: як скористатись послугою (відео)
Нова пошта скасувала оплату за переадресацію по всій Україні: як скористатись послугою (відео)
Нова пошта скасувала оплату за переадресацію по всій Україні для посилок, які ще в дорозі.
Про це повідомила компанія.
Послуга переадресації буде безкоштовною, якщо відправлення ще не доставлено у кінцевий пункт призначення — у відділення, поштомат або не передано кур'єру для доставки на адресу.
«Ми зробили так, щоб наші клієнти могли отримувати посилки саме там, де їм зручно, і не переплачували за доставку, якщо помилково вказали не ту адресу отримувача чи змінилось місце отримання. Ми вирішили, що наші клієнти не мають платити за це, тому тепер послуга переадресації для посилок, які ще в дорозі, є безплатною»,
— говорить Юлія Колесник, директор із розробки клієнтських сервісів.

Без оплати можна буде переадресувати посилку, яка в дорозі:
  • з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат;
  • якщо переадресування на адресу, то потрібно буде сплатити за доставку кур'єром.
Замовити переадресацію можна через мобільний застосунок Нової пошти або бізнес-кабінет на сайті.
Як скористатись послугою переадресації у мобільному додатку:
  • обрати відправлення, яке потрібно переадресувати;
  • обрати послугу «Переадресація»;
  • заповнити дані щодо нового місця доставки;
  • натиснути «Змінити місце доставки».
Якщо ви змінили місце отримання вже після того, як посилка прибула або була передана для доставки кур'єру, — то доставка буде платною і розраховується як для нового відправлення.
Нагадаємо, раніше переадресація була безкоштовною тільки в межах міста.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.