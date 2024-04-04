Куди вкласти кошти: кращі інвестиційні пропозиції в Україні (FinAwards) — Finance.ua

Куди вкласти кошти: кращі інвестиційні пропозиції в Україні (FinAwards) Сьогодні 15:02 — Особисті фінанси

Куди вкласти кошти: кращі інвестиційні пропозиції в Україні (FinAwards)

29 березня у Києві відбулася сьома церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».

Про премію. FinAwards — премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній. За попередні 6 років проведення премії було вручено понад 630 нагород.

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Цьогоріч захід мав і благодійну складову. З кожного квитка 500 гривень перераховувалися в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Також на заході проводили Благодійний аукціон від FinAwards на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр). Просимо й вас допомагати нашим захисникам. Ось посилання на банку.

Найкращий інвестиційна пропозиція

Все більше українців задумуються про те, як заощаджувати кошти та змушувати їх працювати на себе. Відтак, тема інвестування стає все ближчою для кожного, хто дбає про своє майбутнє.

Однак інвестиційних можливостей існує безліч. У що ж краще вкласти кошти в Україні?

Під час FinAwards визначили лідерів у номінації «Найкращий інвестиційна пропозиція». За цим напрямком нагороджували фінансові продукти та компанії, які надають найвигідніші інвестиційні пропозиції, забезпечуючи клієнтам високий рівень прибутку та безпеки.

Перше місце посіла ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» — ICU, що надає можливість інвестувати в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) або Недержавний пенсійний фонд «Династія». що надає можливість інвестувати в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) або Недержавний пенсійний фонд «Династія».

Керівник брокерського підрозділу ICU Андрій Величко з нагородою на FinAwards-2024

Що стосується ОВДП:

мінімально можна придбати 1 облігацію, ціни облігацій близькі до 1000 гривень/доларів/євро;

прибутковість: На сьогодні ставки за облігаціями внутрішньої державної позики коливаються у межах 13−19,5% у гривні;

дивіденди: Купонний дохід виплачується на депозитарний рахунок інвестора кожні 3 місяці за графіком, який прописаний в Проспекті емісії;

комісії за управління/супроводження відсутні.

НПФ «Династія»:

рекомендований термін інвестування — від 5 років;

мінімальна сума від — 1 грн;

прибутковість 21,3% річних — 2023; 19% (річних) 2014−2023 (10 років);

комісії за управління/супроводження: 1% управління активами; 0,75% адміністрування; 0,2% зберігання (за рік від активів).

Друге місце у номінації посіла компанія ZemInvest. Це сервіс земельних інвестицій, що супроводжує процеси повʼязані з інвестицією та надає повний супровід угод. Це сервіс земельних інвестицій, що супроводжує процеси повʼязані з інвестицією та надає повний супровід угод.

Рекомендований термін інвестування — від 4 років;

мінімальна сума — від 170 тис. грн;

прибутковість: від 20%/рік. Гарантована капіталізація — 8%/рік. Пасивний дохід — від 5 до 8%/рік;

дивіденди: виплата пасивного доходу у вигляді оренди надходить щорічно на р/р інвестора у безготівковій формі;

комісії за управління/супроводження:

— 6% від суми інвестиції (за надані послуги з підбору земельних ділянок та підготовки документів для угоди купівлі-продажу);

— 15% від різниці першочергової суми інвестиції і ринкової вартості активу на момент закінчення договору управління (сплачується при виході клієнта з інвестиції).



Третє місце — Inzhur. Це перша українська REIT-компанія, що об'єднує співвласників для інвестування та володіння великою, прибутковою нерухомістю. Це перша українська REIT-компанія, що об'єднує співвласників для інвестування та володіння великою, прибутковою нерухомістю.

Мінімальна сума: Inzhur Ocean — мінімальна сума інвестиції від 4 тис. грн. Inzhur Supermarket — мінімальна сума інвестиції - 122 інвестиційні сертифікати — 122 тис. грн (за номінальною вартістю);

прибутковість: Inzhur Ocean — прогнозована середня дохідність фонду за 10 років після приватизації - 20% річних в доларах США (дохід формуватиметься від оренди). Inzhur Supermarket — прогнозована дохідність 9,5% річних в $;

дивіденди: виплата дивідендів відбувається щомісячно, % дохідності залежить від обраного Фонду;

комісії за управління/супроводження: за свої послуги Inzhur отримує винагороду — відсоток від вартості активів в управлінні.

Найкращий освітній проєкт в інвестиціях

Крім того, під час FinAwards вручили й нагороди у номінації «Найкращий освітній проєкт в інвестиціях». Тут нагороджували компанію, яка надає інноваційні освітні програми в сфері інвестицій, сприяючи підвищенню фінансової грамотності.

проєкту Binance. Ось чим він може похвалитися: Пальму першості вручилиОсь чим він може похвалитися:

кількість доступних курсів: 6;

формат навчання: онлайн — уроки в записі;



вартість навчання: безкоштовно;

домашні завдання та перевірка знань: наприкінці кожного модуля на курсі користувачів чекає тест. Після проходження всіх шести курсів можна отримати NFT-сертифікат.

школі фінансів Юлії Баткалової BY finance. Що треба знати про проєкт: Срібло у номінації дісталосяЩо треба знати про проєкт:

кількість доступних курсів: 1;

формат навчання: відеоуроки та онлайн вебінари;



вартість навчання: від 310 $ до 1170 $;

домашні завдання та перевірка знань: студенти тарифу Стандарт + та Преміум додаються в чат-бот, де вони можуть ставити будь-які запитання, які виникають під час навчання та перегляду відеоматеріалу, скидати виконані домашні завдання для перевірки куратором або автором курсу та отримувати відповідь. Уроки відкриваються після перевірки домашнього завдання.

Навчальний центр YouControl Academy: А бронзу отримав

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формат навчання: онлайн — уроки в записі;



вартість навчання: безкоштовно;

домашні завдання та перевірка знань: після останнього уроку в обраному курсі кожному надається можливість пройти фінальне тестування. Якщо правильних відповідей понад 80%, для учня автоматично формується сертифікат.

Проведення FinAwards 2024 було б неможливим й без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Серед партнерів НАБУ (Національна асоціація банків України), найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні та Payforce — група компаній, яка є розробником комплексних фінтех-рішень з забезпеченням повного циклу розробки, підтримки, токенізації та надання трансакційних сервісів вже понад 9 років.

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