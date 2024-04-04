Стан валютного ринку: Данилишин розповів про причини коливань курсу — Finance.ua

Стан валютного ринку: Данилишин розповів про причини коливань курсу Сьогодні 10:03 — Валюта

Стан валютного ринку: Данилишин розповів про причини коливань курсу

Як повідомив екс-голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин, готівкова гривня до долара США девальвувала на 2,7%, а порівняно зі станом на кінець 2023 року, навпаки, ревальвувала на 0,3%.

З його слів, кошти від ЄС є першим траншем у межах нового інструменту Ukraine Facility. Вони також є частиною перехідного фінансування, загальний обсяг якого сягає 6 млрд євро. Механізм перехідного фінансування дозволяє забезпечити нагальні потреби бюджету до остаточного затвердження Плану України для Ukraine Facility.

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У 2024 році зовнішнє фінансування сягає 10,1 млрд доларів США, від початку повномасштабної війни — 83,7 млрд доларів США. Міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків Державного бюджету України.

Наразі з огляду на стійкий прогрес у сповільненні темпів споживчої інфляції, накопичення значного рівня міжнародних резервів, відносну стабільність валютного ринку, НБУ ухвалив рішення щодо переходу з 03.10.2023 до керованої гнучкості обмінного курсу гривні.

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Загалом з початку цього року (станом на 29.03.24) гривня до долара США девальвувала на 3,3% (станом на кінець 2023 р. порівняно зі значенням на кінець 2022 р. — на 3,9%, а за аналогічний період 2022 р. — на 34,1%).

Причини коливань

Спостерігаються ринкові коливання обмінного курсу готівкової гривні, що зумовлені ситуативними чинниками — готівковий сегмент ринку, попри повернення ринку до середніх щотижневих обсягів, оперативно реагує на міжбанківський ринок, де вирішальним чинником впливу на курс і далі залишаються активні інтервенції НБУ.

Наразі серед чинників, що додатково прискорювали девальваційні процеси було тимчасове посилення попиту з боку населення на іноземну валюту на фоні нижчої облікової ставки та дохідності за тримісячними депозитними сертифікатами.

Раніше економіст Олег Устенко спрогнозував, що курс долара в Україні продовжить коливатися, хоча загрози різкого зростання наразі немає.

«Я б звернувся до державного бюджету, у державному бюджеті курс (середньорічний) якраз і встановлено на рівні приблизно 40 гривень за 1 долар. Тому я не думаю, що ми можемо очікувати якісь значні курсові коливання. Вони коливатимуться в межах того, що ми зараз із вами бачимо», — зазначив він.

Довідка Finance.ua:

Ситуація на валютному ринку залишається контрольованою, а курсові коливання — незагрозливими. Про це заявивголова Національного банку Андрій Пишний під час традиційної зустрічі Правління НБУ з керівниками 30 найбільших банків. Він заявив, що з другої половини березня активізувалися видатки уряду після суттєвого скорочення на початку року.

Населення України в березні 2024 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,555 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,130 млрд доларів. Чиста купівля валюти становила 574,9 млрд доларів.

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