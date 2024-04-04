Марки легкових автомобілів, які набільше продавались у 2023 році за версією OLX — Finance.ua
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Марки легкових автомобілів, які набільше продавались у 2023 році за версією OLX

Особисті фінанси
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Марки легкових автомобілів, які набільше продавались у 2023 році за версією OLX
Марки легкових автомобілів, які набільше продавались у 2023 році за версією OLX
У березні 2022 року метрики, що фіксують попит на ринку, показали падіння на 90%. Проте вже у квітні 2022 ринок почав відновлюватись. Українці купували автомобілі для військових та автомобілі на заміну тим, що постраждали внаслідок бойових дій.
Про це повідомляє керівник відділу бізнес-аналітики OLX Україна Віктор Нобіуз з посиланням на дані внутрішньої аналітики платформи OLX.
За його словами, повномасштабне вторгнення мало прямий вплив на попит українців як на вживані, так і на нові автомобілі.
«Нульове розмитнення майже не вплинуло на ціни для кінцевого споживача. Найбільшу вигоду отримали підприємці, які займались пригоном і подальшим перепродажем авто. Зекономили лише ті покупці, які замовляли послугу пригону під ключ в компаній з фіксованою вартістю послуг», — зазначив Нобіуз.

Найпопулярніші авто на внутрішньому ринку

Найпродаванішими марками легкових автомобілів в Україні на OLX у 2023 році були: ВАЗ, Volkswagen, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Daewoo, Ford, Renault, Audi, Skoda.
Найпопулярнішими моделями вживаних автомобілів у 2023 році на внутрішньому ринку стали ВАЗ 2106, Volkswagen Golf, ВАЗ 2101, ВАЗ 2109, Skoda Octavia, ВАЗ 2107, ВАЗ 21 099, ВАЗ 2108, Opel Vectra, Chevrolet Aveo.
Інфографіка: OLX
Інфографіка: OLX

Найпопулярніші авто з-за кордону

Щодо автомобілів, що приганяються з-за кордону, то десятка найпопулярніших виглядає так: Audi A4, Volkswagen Golf, Audi A6, Opel Vectra, BMW X5, Audi Q5, Volkswagen Tiguan, Kia Sorento, Ford Escape та Audi Q7.
Мова про авто з США та Європи.
Інфографіка: OLX
Інфографіка: OLX

Найпопулярніші автозапчастини та автоаксесуари

У 2023 році найбільше люди продавали та цікавились для покупки бамперами, передніми фарами, дверми та двигунами в зборі.
Найдорожче для покупця вийде купівля вживаного двигуна, трансмісій та запчастин до коробок передач, кузовних елементів та каталізаторів.

Довідка Finance.ua:

  • як свідчать результати дослідження Інституту досліджень авторинку, протягом березня сумарно українці придбали 107,8 тис. вживаних автомобілів. Це на 12% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, та на 0,8% більше, ніж у лютому-2024;
  • за даними Укравтопром, у березні 2024 року, як і торік, компактний кросовер Renault Duster посів лідерську позицію на українському ринку нових легковиків;
  • з 1 квітня до 1 листопада на деяких ділянках доріг Києва та Дніпра збільшили швидкість руху транспортних засобів.
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За матеріалами:
Finance.ua
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