У Києві та Дніпрі на деяких дорогах збільшують дозволену швидкість руху: список ділянок — Finance.ua

У Києві та Дніпрі на деяких дорогах збільшують дозволену швидкість руху: список ділянок Сьогодні 17:45 — Особисті фінанси

У Києві та Дніпрі на деяких дорогах збільшують дозволену швидкість руху: список ділянок

З 1 квітня до 1 листопада на деяких ділянках доріг Києва та Дніпра збільшили швидкість руху транспортних засобів.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції України Олексій Білошицький.

«У місцях, де змінився швидкісний режим, камери автофіксації переналаштовані на актуально дозволену швидкість», — повідомив Білошицький.

Київ

Перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год:

просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової пл. до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

просп. Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської пл.);

просп. Степана Бандери (від Оболонського просп. до Північного мосту);

автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі міста Києва).

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Швидкісний режим руху в столиці на інших ділянках доріг становить 50 км/год.

Дніпро

Перелік ділянок вулиць, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 70 км/год:

вул. Набережна Заводська, за винятком ділянок:

— за 200 м з обох сторін від перехрестя з вул. Академіка Павлова;

— від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький;

— за 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вул. Фатіми Гафурової (СК «Льодова арена» та вул. Метробудівською;

вул. Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної);

шосе Запорізьке (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської);

шосе Донецьке, від перехрестя з вул. Березинською до дз 5.45 та 5.46 «Дніпро»;

вул. Сонячна Набережна, від перехрестя з вул. Любарського до мосту Усть-Самарського (за виключенням ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);

міст Центральний;

міст Кайдацький.

Нагадаємо, водії повинні дотримуватися певних правил і порад під час нічної їзди, щоб уникнути отримання штрафів та забезпечити безпеку на дорозі. Експерти дали кілька корисних порад.

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