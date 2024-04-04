Названо найкращих керівників роздрібного бізнесу у банківській сфері - FinAwards — Finance.ua

Названо найкращих керівників роздрібного бізнесу у банківській сфері - FinAwards Сьогодні 13:21 — Кредит&Депозит

Названо найкращих керівників роздрібного бізнесу у банківській сфері - FinAwards

29 березня у Києві відбулася сьома церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».

Про премію. FinAwards — премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній. За попередні 6 років проведення премії було вручено понад 630 нагород.

Цьогоріч захід мав і благодійну складову. З кожного квитка 500 гривень перераховувалися в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Також на заході проводили Благодійний аукціон від FinAwards на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр). Просимо й вас допомагати нашим захисникам. Ось посилання на банку.

Найкращий керівник роздрібного бізнесу

Під час FinAwards визначили і переможця у номінації «Найкращий керівник роздрібного бізнесу». Честь мати це звання від FinAwards мають фахівці, які володіють винятковими управлінськими навичками керівництва у роздрібній сфері, сприяючи успішному розвитку бізнесу.

Заступник Голови Правління АТ ПУМБ Дмитро Поліщук. Пальму першості та найвище звання отримав

СЕО Treeum Валерія Луньова (ліворуч) та Заступник Голови Правління АТ ПУМБ Дмитро Поліщук (праворуч) з нагородою FinAwards

Дмитро Мусієнко та Заступник голови правління, відповідальний за роздрібний бізнес Ощадбанку Антон Тютюн. Далі у ТОП-3 розташувалися Член правління з питань роздрібного бізнесу ПриватБанку та Заступник голови правління, відповідальний за роздрібний бізнес Ощадбанку

Про переможця:

Дмитро Поліщук має 18-річний досвід роботи в банківській сфері, з них 13 пропрацював у «Ренесанс Капітал» та ПУМБ.

Кар'єрний шлях розпочав у «Ренесанс Капітал» у 2006 році з позиції менеджера регіонального розвитку банку. За 8 років виріс до заступника Голови Правління з роздрібного продажу.

З 2015 року Дмитро обіймав у ПУМБ посаду директора Департаменту роздрібного партнерського продажу, а з 2016 до 2020 — директора Департаменту з продуктів роздрібного бізнесу.

Проведення FinAwards 2024 було б неможливим й без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Серед партнерів НАБУ (Національна асоціація банків України), найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні та Payforce — група компаній, яка є розробником комплексних фінтех-рішень з забезпеченням повного циклу розробки, підтримки, токенізації та надання трансакційних сервісів вже понад 9 років.

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