Названо найкращих керівників роздрібного бізнесу у банківській сфері - FinAwards — Finance.ua

Названо найкращих керівників роздрібного бізнесу у банківській сфері - FinAwards
29 березня у Києві відбулася сьома церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».
Про премію. FinAwards — премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній. За попередні 6 років проведення премії було вручено понад 630 нагород.
Цьогоріч захід мав і благодійну складову. З кожного квитка 500 гривень перераховувалися в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Також на заході проводили Благодійний аукціон від FinAwards на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр). Просимо й вас допомагати нашим захисникам. Ось посилання на банку.
Найкращий керівник роздрібного бізнесу
Під час FinAwards визначили і переможця у номінації «Найкращий керівник роздрібного бізнесу». Честь мати це звання від FinAwards мають фахівці, які володіють винятковими управлінськими навичками керівництва у роздрібній сфері, сприяючи успішному розвитку бізнесу.
Пальму першості та найвище звання отримав Заступник Голови Правління АТ ПУМБ Дмитро Поліщук.
Далі у ТОП-3 розташувалися Член правління з питань роздрібного бізнесу ПриватБанку Дмитро Мусієнко та Заступник голови правління, відповідальний за роздрібний бізнес Ощадбанку Антон Тютюн.
Про переможця:
- Дмитро Поліщук має 18-річний досвід роботи в банківській сфері, з них 13 пропрацював у «Ренесанс Капітал» та ПУМБ.
- Кар'єрний шлях розпочав у «Ренесанс Капітал» у 2006 році з позиції менеджера регіонального розвитку банку. За 8 років виріс до заступника Голови Правління з роздрібного продажу.
- З 2015 року Дмитро обіймав у ПУМБ посаду директора Департаменту роздрібного партнерського продажу, а з 2016 до 2020 — директора Департаменту з продуктів роздрібного бізнесу.
Проведення FinAwards 2024 було б неможливим й без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Серед партнерів НАБУ (Національна асоціація банків України), найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні та Payforce — група компаній, яка є розробником комплексних фінтех-рішень з забезпеченням повного циклу розробки, підтримки, токенізації та надання трансакційних сервісів вже понад 9 років.
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