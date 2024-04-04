Трійка найкращих провайдерів з приймання онлайн-платежів за версією FinAwards — Finance.ua

Трійка найкращих провайдерів з приймання онлайн-платежів за версією FinAwards Сьогодні 16:45 — Фінтех і Картки

29 березня у Києві відбулася сьома церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».

Про премію. FinAwards — премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній. За попередні 6 років проведення премії було вручено понад 630 нагород.

Цьогоріч захід мав і благодійну складову. З кожного квитка 500 гривень перераховувалися в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Також на заході проводили Благодійний аукціон від FinAwards на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр). Просимо й вас допомагати нашим захисникам. Ось посилання на банку.

Найкращий провайдер з приймання онлайн-платежів

Онлайн-платежі є важливою складовою фінансового середовища, адже через зручність цієї опції все більше українців обирають купувати та оплачувати все в онлайні.

Тому на FinAwards було визначено компанії, які виділяються найвищим рівнем обслуговування, інноваційними рішеннями у сфері онлайн-платежів, сприяючи ефективним та безпечним транзакціям.

Переможцем у номінації «Найкращий провайдер з приймання онлайн-платежів» став Liqpay від ПриватБанку.

Керівниця відділу клієнтської підтримки компанії Avans Credit Тетяна Лиховид (ліворуч) та головний спеціаліст з роботи з ключовими клієнтами ПриватБанку Паукова Вікторія (праворуч)

Ось які опції сервісу найбільше оцінили ті, хто брав учать у голосуванні:

вартість підключення: 0 грн;

час підключення до послуги: від 1 до 3 днів;

розмір комісії по Україні та міжнародні платежі: загальний тариф 1,5%, комунальні підприємства, ОСББ, ЖКГ — 1%, онлайн-кредитування — 1%;

періодичність виплат: миттєво кожен прийнятий платіж окремо або 1 раз на добу всі платежі за попередній день;

мобільний додаток для керування особистим кабінетом;

служба підтримки 24/7.

Друге місце посів сервіс Portmone.com. Цікаво, що підключення до послуги сервісу без договору відбувається миттєво. А з підписанням договору на ФОП йде 1−2 дні, на юрособу — до 10 днів. Також сервіс є лідером для оплати комунальних послуг в Україні.

iPay.ua, яким щомісяця користуються понад пів мільйона українців, а також жителі інших країн. Компанія дає можливість користувачам оплачувати будь-які послуги через інтернет. На третій сходинці опинився сервіс онлайн платежів і переказівяким щомісяця користуються понад пів мільйона українців, а також жителі інших країн. Компанія дає можливість користувачам оплачувати будь-які послуги через інтернет.

Проведення FinAwards 2024 було б неможливим й без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Серед партнерів НАБУ (Національна асоціація банків України), найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні та Payforce — група компаній, яка є розробником комплексних фінтех-рішень з забезпеченням повного циклу розробки, підтримки, токенізації та надання трансакційних сервісів вже понад 9 років.

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