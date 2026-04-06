День финансов: новые тарифы «Новой почты», доработанные законопроекты о налоговых изменениях Сегодня 17:45

Понедельник, 6 апреля. «Новая почта» второй раз за полгода повышает тарифы, а ГНС ​​запускает «дорожные карты», чтобы уменьшить блокирование налоговых накладных.

Блокирование налоговых накладных

ГНС вводит новый инструмент, который поможет бизнесу избегать блокирования налоговых накладных. Это «дорожные карты», которые помогут плательщикам НДС без ошибок заполнить и подать таблицу данных. Специалисты проанализировали ряд кейсов, запросы профильных ассоциаций и учли специфику разных видов хозяйственной деятельности.

«Новая почта» повышает тарифы

«Новая почта» с 13 апреля повышает тарифы на некоторые свои услуги. Компания оставила бесплатную упаковку мелких посылок, фирменные конверты для документов, переадресацию в пути и комиссию за объявленную ценность до 500 грн. Какие тарифы меняются — рассказываем здесь

Введение е-акциза

С 1 ноября в Украине должна заработать система е-акциза. Несмотря на то, что до ее запуска остается шесть месяцев, она до сих пор не перешла в фазу стабилизации и не готова к полноценному функциональному тестированию. Бизнес предупреждает , что в случае сбоев или остановки системы после запуска каждый день простоя е-акциза может приводить к потерям государственного бюджета на уровне около 500 млн грн.

Продажа слитков из золота и серебра

В мире наблюдается тенденция роста цен на банковские драгоценные металлы. Сейчас продажа украинскими банками слитков из золота и серебра осуществляется исключительно за счет перепродажи того, что они выкупают у населения. Цены на покупку и продажу слитков у банков отличаются существенно. При этом следует знать: чем меньше слиток, тем больше цена за 1 грамм металла. В новом материале рассказываем, что из банковских металлов сейчас предлагают украинские банки:

Законопроекты о налоговых изменениях

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил два законопроекта, касающиеся налогообложения цифровых платформ и международных посылок. Оба документа являются частью обязательств Украины перед МВФ. Ни один из законопроектов не принесет дополнительных поступлений в 2026 году. Все изменения вступят в силу в 2027 году или позже.

Условия повышения зарплат в ВСУ

Военный омбудсман Ольга Решетилова заявила , что для повышения финансового обеспечения украинских военных следует выполнить три важных условия, одно из которых зависит от международных партнеров:

осознание европейских партнеров того, что украинское войско — это европейское войско и защита европейской границы;

оптимизация внутренних процессов;



готовность общества жертвовать своими социальными благами в пользу защиты государства, в пользу военнослужащих.



Ситуация на валютном рынке

Финансовый эксперт Алексей Козырев прогнозирует , что курс покупки и продажи наличного доллара в период с 6 по 10 апреля в банках будет в пределах коридора от 43,10 до 44,20 грн, а в обменных пунктах финкомпаний — 43,15−44,15 грн. Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 49,80 до 51,10 грн., а в обменных пунктах — от 49,90 до 51,00 грн.

Со своей стороны член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько прогнозирует , что в течение 6−10 апреля гривна будет колебаться умеренно, без резких изменений. Поддержку рынку будут обеспечивать высокая учетная ставка на уровне 15% и валютные интервенции НБУ, помогающие сдерживать чрезмерные колебания курса.

Рынок жилья в Украине

Как свидетельствуют данные аналитики Dim. ria, самым дорогим городом для покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке остается Киев. Средняя цена зафиксирована на уровне $89 000. Самое доступное жилье предлагают в прифронтовых регионах. Самая низкая стоимость зафиксирована в Запорожской области — $15 500.

Аналитики портала также рассказали , что в марте по сравнению с февралем цены на новостройки снизились в столице и ряде западных областей, тогда как в центральных регионах зафиксирован рост.

Что касается аренды жилья, то самая высокая стоимость однокомнатной квартиры в марте была в Киеве и Закарпатской области — по 22 000 грн. Наибольший прирост в цене зафиксирован в Черниговской области — цены подскочили на 40%.

Отметим, что в настоящее время повышенным спросом пользуется загородная недвижимость в коттеджных городках или импровизированных кооперативах, где есть охрана, своя коммунальная служба и хотя бы минимальная инфраструктура (магазин, детская площадка).

Выезд за границу ВПЛ

Внутренне перемещенные лица, выезжающие за границу на длительное время, могут потерять право на пособие на проживание. В то же время такие выплаты можно возобновить по возвращении в Украину — при определенных условиях

Отметим, что перед поездкой в ​​Украину через Польшу следует заранее проверить документы и статус пребывания. Даже незначительная ошибка может привести к задержке или отказу в пересечении границы. Чтобы избежать проблем, советуем воспользоваться чек-листом , чтобы ничего не забыть.

