День финансов: новые пошлины США, трудоустройство лиц с инвалидностью, 4 группы беженцев — Finance.ua

День финансов: новые пошлины США, трудоустройство лиц с инвалидностью, 4 группы беженцев Сегодня 17:33

В четверг, 27 февраля, Finance.ua в новом материале подробно рассказывает об инновационной ИИ-модели, которая наделала много шума среди сообщества.

Правила назначения солидарной пенсии. В Министерстве социальной политики намерены изменить правила назначения В Министерстве социальной политики намерены изменить правила назначения солидарной пенсии в Украине — выплаты будут привязаны к уплаченным в течение трудового периода взносам по социальному страхованию.

Госдолг Украины превысил 7 трлн гривен. По состоянию на январь государственный и гарантированный государством долг Украины По состоянию на январь государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 87,03 млрд грн и составил 7,07 трлн грн.

Два условия для следующего пересмотра программы МВФ. Украина не выполнила два маяка Международного валютного фонда для следующего просмотра программы. Об этом Украина не выполнила два маяка Международного валютного фонда для следующего просмотра программы. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Налогообложение доходов украинцев за рубежом. Украинцам, получающим доход за пределами Украины, важно помнить о своих налоговых обязательствах. Граждане должны подать декларацию на получение доходов и уплатить налоги. Об этом Украинцам, получающим доход за пределами Украины, важно помнить о своих налоговых обязательствах. Граждане должны подать декларацию на получение доходов и уплатить налоги. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Возможности трудоустройства лиц с инвалидностью. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4219-IX, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4219-IX, меняет подходы к трудоустройству людей с инвалидностью, обеспечивая им равные возможности на рынке труда и систему поддержки.

Частичная занятость. В Украине в настоящее время частичная занятость пользуется популярностью среди соискателей работы. Об этом свидетельствуют данные OLX Работа. Наиболее высокооплачиваемые вакансии с частичной занятостью зафиксированы в таких категориях — детали в В Украине в настоящее время частичная занятость пользуется популярностью среди соискателей работы. Об этом свидетельствуют данные OLX Работа. Наиболее высокооплачиваемые вакансии с частичной занятостью зафиксированы в таких категориях — детали в инфографике.

Какие страны лучше для работы женщин в Европе, а какие «отстают». Литва — Литва — лучшая страна в Европе для женщин для работы в 2025 году. С общим баллом гендерного равенства 8,54 из 10 стран поднялась с седьмого места в прошлогоднем рейтинге.

Прогноз курса евро и доллара. Бурная риторика на высших уровнях со стороны США, Европы, Украины, Китая и россии существенно и, главное, будет быстро влиять на поведение всех рынков. Среди них — мирового Бурная риторика на высших уровнях со стороны США, Европы, Украины, Китая и россии существенно и, главное, будет быстро влиять на поведение всех рынков. Среди них — мирового валютного рынка , рынков нефти и золота. А это будет мгновенно менять расклады по ключевым валютам, в том числе — будет отражаться на курсе доллара и евро к гривне.

В какой валюте лучше хранить сбережения. Эксперты спросили банкиров, какую иностранную валюту предпочитают вкладчики. Об этом говорится в статье Минфина. Почти все Эксперты спросили банкиров, какую иностранную валюту предпочитают вкладчики. Об этом говорится в статье Минфина. Почти все ответили , что основной валютой для депозитов остается доллар США, второе место удерживает евро. И серьезных сдвигов, которые могли бы изменить эту тенденцию, пока не наблюдается.

Трамп анонсировал пошлины для Европы. Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре введет 25% пошлины против Европейского Союза, который был «создан, чтобы обмануть Соединенные Штаты».

Администрация Трампа упраздняет более 90% иностранных грантов USAID.

Влияние новых пошлин США на европейские экономики. Европейский банк реконструкции и развития снизил свой экономический Европейский банк реконструкции и развития снизил свой экономический прогноз для региона на 2025 год на 0,3 процентных пункта. Основной причиной коррекции прогноза стали планы США по повышению таможенных пошлин. По обновленным данным, в 2025 году рост экономик, в которые инвестирует ЕБРР, ожидается на уровне 3,2%. В 2026 году этот показатель может повыситься до 3,4%.

Эксперты назвали 4 группы беженцев. За пределами Украины, по разным сценариям, могут остаться от 1,7 млн ​​до 2,7 млн ​​украинцев. Это на 300−400 тыс. человек больше, чем эксперты рассчитывали по состоянию на январь 2024 года. Эксперты определили 4 группы беженцев —

За пределами Украины, по разным сценариям, могут остаться от 1,7 млн ​​до 2,7 млн ​​украинцев. Это на 300−400 тыс. человек больше, чем эксперты рассчитывали по состоянию на январь 2024 года. Эксперты определили 4 группы беженцев — детали здесь.

Ощадбанк анонсировал изменения с 1 апреля. Государственный банк Ощадбанк объявил об Государственный банк Ощадбанк объявил об изменении тарифов на обслуживание карточных счетов. Изменения в тарифах вступают в силу 1 апреля 2025 года.

Изменены правила пересечения границы для перевозчиков. Кабмин изменил Кабмин изменил достаточно четкое правило, которое регулировало пропуск водителей, перевозящих гуманитарные грузы, на пространную формулировку.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.