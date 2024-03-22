День финансов: новые документы в Дії, транш $880 млн, новые правила переезда на границе — Finance.ua

День финансов: новые документы в Дії, транш $880 млн, новые правила переезда на границе
В пятницу, 22 марта, в Дії появились новые документы и начали действовать новые правила пропуска автобусов на границе.
А мы исследовали в новой статье, каково состояние укрытий в школах:
Пока ракеты над головой. Что с укрытиями украинских школ после двух лет войны
МВФ одобрил транш Украины в размере $880 млн. Совет директоров МВФ завершил третий пересмотр соглашения в рамках Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины и одобрил выделение транша на сумму около 880 миллионов долларов.
- Также Международный валютный фонд прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в Украине в 2024 году вырастет на 16,9% после роста на 20,1% в 2023 году.
- Каждая отсроченная реформа обойдется Украине около $400 миллионов.
Сроки старта переговоров с ЕС. У Украины есть договоренность с Европейским Союзом о том, что процесс переговоров о вступлении начнется в июне этого года. Об этом сообщает вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на «Киевском Форуме безопасности».
Рекордная прибыль банков. Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-феврале 2024 года составила 25,897 млрд гривен, что на 21% больше, чем в январе-феврале прошлого года.
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- Курс доллара будет «управляемо гибким»: чего ждать от валюты до конца месяца.
Новые документы в Дії. В приложении «Дія» с 22 марта стали доступны документы об образовании, в том числе школьные аттестаты. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации. Обновите действие и документы подтянутся в приложение автоматически, если информация о них внесена в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕДЕБО).
Всего 1% заявок на єОселю получили льготные кредиты. Программа єОселя работает уже почти 1,5 года и за это время зафиксировано около 600 тысяч заявок на льготную ипотеку. Однако кредит получают всего 1% от поданных заявлений.
Доходы от депозитов в гривне. В результате увеличения финпомощи для Украины это может привести к стабилизации гривневых вкладов и сохранению существующих ставок. Ожидается, что акционные предложения останутся в пределах 10% общего количества депозитов, а коррекция ставок может произойти уже в апреле, однако общие тенденции не меняются.
Новые правила пропуска пассажирских автобусов за границу. Минвосстановления с 22 марта запускает слот международных автобусных перевозок на пунктах пропуска на границе — автобусы смогут пройти границу только в забронированный заблаговременно временный слот.
Удар россии по ДнепроГЭС:
- в Укрэнерго рассказали о масштабах разрушений. Также в Укргидроэнерго не исключают намерений россиян полностью разрушить ДнепроГЭС.
- Ситуация в энергетике контролируется, потребности в отключениях по всей стране нет.
- Будут ли отключения электроэнергии в Киеве после утренней атаки.
- Энергосистема Украины получает аварийную помощь из Румынии, Словакии и Польши.
- Могут ли удары по российским НПЗ повлиять на цены на нефть: что говорят эксперты.
НМТ за рубежом. Министерство образования и науки расширило список стран и городов, где будут созданы временные экзаменационные центры для проведения НМТ за рубежом. Список стран и городов читайте здесь.
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