День финансов: новые документы в Дії, транш $880 млн, новые правила переезда на границе — Finance.ua

День финансов: новые документы в Дії, транш $880 млн, новые правила переезда на границе Сегодня 17:44

В пятницу, 22 марта, в Дії появились новые документы и начали действовать новые правила пропуска автобусов на границе.

А мы исследовали в новой статье, каково состояние укрытий в школах:

МВФ одобрил транш Украины в размере $880 млн. Совет директоров МВФ завершил третий Совет директоров МВФ завершил третий пересмотр соглашения в рамках Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины и одобрил выделение транша на сумму около 880 миллионов долларов.

Также Международный валютный фонд прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в Украине в 2024 году вырастет на 16,9% после роста на 20,1% в 2023 году.

Каждая отсроченная реформа обойдется Украине около $400 миллионов.

Сроки старта переговоров с ЕС. У Украины есть договоренность с Европейским Союзом о том, что процесс переговоров о вступлении начнется в июне этого года. Об этом У Украины есть договоренность с Европейским Союзом о том, что процесс переговоров о вступлении начнется в июне этого года. Об этом сообщает вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на «Киевском Форуме безопасности».

Рекордная прибыль банков. Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-феврале 2024 года составила 25,897 млрд гривен, что на 21% больше, чем в январе-феврале прошлого года.

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Новые документы в Дії. В приложении «Дія» с 22 марта стали доступны документы об образовании, в том числе школьные аттестаты. Об этом В приложении «Дія» с 22 марта стали доступны документы об образовании, в том числе школьные аттестаты. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации. Обновите действие и документы подтянутся в приложение автоматически, если информация о них внесена в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕДЕБО).

Всего 1% заявок на єОселю получили льготные кредиты. Программа єОселя Программа єОселя работает уже почти 1,5 года и за это время зафиксировано около 600 тысяч заявок на льготную ипотеку. Однако кредит получают всего 1% от поданных заявлений.

Доходы от депозитов в гривне. В результате увеличения финпомощи для Украины это может В результате увеличения финпомощи для Украины это может привести к стабилизации гривневых вкладов и сохранению существующих ставок. Ожидается, что акционные предложения останутся в пределах 10% общего количества депозитов, а коррекция ставок может произойти уже в апреле, однако общие тенденции не меняются.

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НМТ за рубежом. Министерство образования и науки расширило список стран и городов, где будут созданы временные экзаменационные центры для проведения НМТ за рубежом. Список стран и городов Министерство образования и науки расширило список стран и городов, где будут созданы временные экзаменационные центры для проведения НМТ за рубежом. Список стран и городов читайте здесь.

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