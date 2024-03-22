Чи будуть відключення електроенергії у Києві після ранкової атаки — Finance.ua

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Чи будуть відключення електроенергії у Києві після ранкової атаки

Енергетика
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Чи будуть відключення електроенергії у Києві після ранкової атаки
Чи будуть відключення електроенергії у Києві після ранкової атаки
За словами заступника голови міської адміністрації Миколи Поворозника, місто буде з електрикою, водою і теплом. Є інформація, яку він озвучити не може, але це не стосується відключень.
Попри масштабний обстріл енергосистеми 22 березня в українській столиці не буде відключень електроенергії. Про це в ефірі «Київ24» заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
«Поки що такої загрози немає. Я переконаний, що місто буде з електрикою, водою і теплом. Є інформація, яку я не можу озвучити, але вона не стосується відключень», — зазначив він.
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За словами Поворозника, столиця навіть ділиться накопиченою енергією.
«Не бачу я загроз, зранку провели консультації. Ми, навпаки, навіть ще віддаємо електроенергію з міста», — уточнив він.
Глава «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що навіть минулої зими атаки на енергосистему України не були настільки масштабними, як уночі 22 березня.
Повідомляється, що уражено десятки магістральних об'єктів мережі, а загальний масштаб обстрілу безпрецедентний. У багатьох регіонах обмежили електропостачання.
У найважчому становищі перебуває Харків, де окупанти спробували знищити всі основні енергетичні об'єкти, які живлять місто.
За даними Харківської ОВА, у місті без електроенергії опинилися близько 700 000 споживачів.
За матеріалами:
Фокус
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