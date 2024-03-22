У кількох областях України вводять графіки відключення світла — Finance.ua

У кількох областях України вводять графіки відключення світла Сьогодні 09:43 — Енергетика

У кількох областях України вводять графіки відключення світла

Внаслідок сьогоднішньої масштабної ракетної атаки рф на Україну у кількох районах Сумської області тимчасово введені графіки аварійних відключень.

Сумської обласної військової адміністрації, відключення торкнуться Сумського, Конотопського та Шосткинського районів. Як повідомляється у Telegram військової адміністрації, відключення торкнуться Сумського, Конотопського та Шосткинського районів.

«Працюють пункти незламності, де можна зарядити телефон, інші гаджети, скористатись інтернетом. Енергетики працюють над відновленням електропостачання», — йдеться у повідомленні.

У Полтавській області були застосовані превентивні вимкнення підстанцій та введений графік аварійних відключень на всі 10 черг, але ситуація контрольована. Наразі енергетики вже працюють над відновленням електрики.

У Дніпропетровській області пошкоджено енергетичні об'єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах. Є перебої зі світлом та водопостачанням. Будуть введені графіки відключень.

«У нашій області понад 1300 Пунктів незламності. Їх ми підготували заздалегідь — силами влади, ДСНС, поліції, бізнесу. Там є все, щоб перечекати відключення електрики. Світло, тепло, можливість підзарядити гаджети та випити гарячого чаю. Знайти найближчий пункт можна в «Дії», — додали у Дніпропетровській ОДА.

Пізніше у ДТЕК заявили , що у цій області екстренні відключення світла. У такому випадку графіки не працюють.

«Пошкоджені об'єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії. Через це в Дніпропетровській області відбуваються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго», — вказується у повідомленні.

Одеській області. О 8:40 у ДТЕК розповіли , що вводять стабілізаційні відключення в

«Масована нічна атака ворога пошкодила енергооб'єкти Одещини також. Через це в місті частково відбуваються стабілізаційні відключення за розпорядженням НЕК Укренерго. Графік відключень ви можете знайти на сайті ДТЕК Одеські електромережі», — зазначили у компанії.

Донецькій області. Крім того, ввели екстренні відключення у

УНІАН За матеріалами:

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