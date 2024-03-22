У кількох областях України вводять графіки відключення світла — Finance.ua

У кількох областях України вводять графіки відключення світла
Внаслідок сьогоднішньої масштабної ракетної атаки рф на Україну у кількох районах Сумської області тимчасово введені графіки аварійних відключень.
Як повідомляється у Telegram Сумської обласної військової адміністрації, відключення торкнуться Сумського, Конотопського та Шосткинського районів.
«Працюють пункти незламності, де можна зарядити телефон, інші гаджети, скористатись інтернетом. Енергетики працюють над відновленням електропостачання», — йдеться у повідомленні.
У Полтавській області були застосовані превентивні вимкнення підстанцій та введений графік аварійних відключень на всі 10 черг, але ситуація контрольована. Наразі енергетики вже працюють над відновленням електрики.
У Дніпропетровській області пошкоджено енергетичні об'єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах. Є перебої зі світлом та водопостачанням. Будуть введені графіки відключень.
«У нашій області понад 1300 Пунктів незламності. Їх ми підготували заздалегідь — силами влади, ДСНС, поліції, бізнесу. Там є все, щоб перечекати відключення електрики. Світло, тепло, можливість підзарядити гаджети та випити гарячого чаю. Знайти найближчий пункт можна в «Дії», — додали у Дніпропетровській ОДА.
Пізніше у ДТЕК заявили, що у цій області екстренні відключення світла. У такому випадку графіки не працюють.
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«Пошкоджені об'єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії. Через це в Дніпропетровській області відбуваються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго», — вказується у повідомленні.
О 8:40 у ДТЕК розповіли, що вводять стабілізаційні відключення в Одеській області.
«Масована нічна атака ворога пошкодила енергооб'єкти Одещини також. Через це в місті частково відбуваються стабілізаційні відключення за розпорядженням НЕК Укренерго. Графік відключень ви можете знайти на сайті ДТЕК Одеські електромережі», — зазначили у компанії.
Крім того, ввели екстренні відключення у Донецькій області.
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