Енергосистема України отримує аварійну допомогу з Румунії, Словаччини та Польщі — Finance.ua
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Енергосистема України отримує аварійну допомогу з Румунії, Словаччини та Польщі

Енергетика
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Енергосистема України отримує аварійну допомогу з Румунії, Словаччини та Польщі
Енергосистема України отримує аварійну допомогу з Румунії, Словаччини та Польщі
Сьогодні вранці ворог цілеспрямовано здійснив комбіновану масовану атаку по українській енергетичній інфраструктурі. За даними Генштабу, росіяни випустили по Україні 90 ракет різних типів, 60 дронів.
Пошкоджені десятки об'єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК «Укренерго, мережі обленерго. Найважча ситуація в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.
Енергосистема зберегла цілісність. Диспетчерський центр «Укренерго» працює над стабілізацією її роботи. Ремонтні бригади «Укренерго» та обленерго розпочали аварійно-відновлювальні роботи одразу після закінчення повітряної тривоги.
Виведена з роботи високовольтна лінія 750 кВ, яка була основною лінією живлення ЗАЕС. Наразі енергоживлення ЗАЕС відбувається лише за резервною лінією 330 кВ, що була відновлена ремонтними бригадами «Укренерго» 14 березня.
Для підтримки безпечної роботи енергосистеми залучена аварійна допомога з енергосистем Румунії, Словаччини, Польщі.

Аварійні відключення

Споживання електроенергії вимушено обмежено в таких областях:
  • Дніпропетровська
  • Донецька
  • Кіровоградська
  • Одеська
  • Полтавська
  • Сумська
  • Харківська
Аварійно-відновлювальні роботи триватимуть 24/7 до повного відновлення електроживлення споживачів.
За матеріалами:
Finance.ua
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