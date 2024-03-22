НМТ за кордоном: нові локації (список міст і країн) — Finance.ua

НМТ за кордоном: нові локації (список міст і країн) Сьогодні 17:34 — Особисті фінанси

НМТ за кордоном: нові локації (список міст і країн)

Міністерство освіти і науки розширило перелік країн і міст, де буде створено тимчасові екзаменаційні центри для проведення НМТ за кордоном.

Про це пише Освіта.

Зокрема, регіональним центрам оцінювання якості освіти вдалося досягти домовленостей з представниками інших держав щодо можливостей провести НМТ в містах Валенсія (Іспанія), Алкмар, Амстердам і Роттердам (Нідерланди), Кишинів (Молдова), Лондон (Велика Британія), Дюссельдорф (Німеччина).

Також у місті Нью-Йорк (Сполучені Штати Америки) з’явилася можливість пройти НМТ у додаткову сесію.

Отже, загалом тимчасові екзаменаційні центри будуть створені в 54 містах 31 країни.

Водночас в Українському центрі оцінювання якості освіти нагадали, що кількість місць в екзаменаційних центрах за кордоном є обмеженою, тому учасникам НМТ, які перебувають за кордоном, не варто зволікати з реєстрацією

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Адже в разі вичерпання місць у певному населеному пункті воно стане недоступним для вибору в сервісі реєстрації.

Так, станом на 20 березня вже немає вільних місць для проходження НМТ в таких містах, як Берн (Швейцарія), Бухарест (Румунія), Кельн, Нюрнберг (Німеччина), Прага (Чехія) та Чикаго (США).

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Як відомо, для зручності майбутніх вступників наразі доступна реєстрація за допомогою застосунку «Дія»

Якщо учасник НМТ вже створив персональний кабінет і вибрав із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, а тепер з’явилася більш зручна для нього локація, він має право до 15 квітня змінити реєстраційні дані, вибравши зручніше місто.

Раніше Work.ua та Education.ua провели спільне дослідження, яке дозволяє визначити час окупності інвестицій у вищу освіту, порахувавши вартість навчання популярних спеціальностей та заробітну плату в найбільших містах України.

Для визначення, коли інвестиції в навчання почнуть приносити дохід, а диплом працюватиме на випускника, було взято лабораторні умови, де не враховувалися гроші, витрачені на житло, харчування, проїзд та розваги. В межах експерименту працівник витрачає зарплату тільки на виплати за навчання.

Наприклад, вартість навчання на бакалавраті за спеціальністю «Право» в Києві складає 177 368 грн. Середня зарплата юриста в Києві становить 19 000 грн на місяць.

Отже, час, за який можна відшкодувати витрати на навчання, можна розрахувати за формулою: Вартість навчання, грн / Медіана заробітної плати, грн = Час окупності, міс.

177 368 / 19 000 = 10 місяців.

Довідка Finance.ua

Вартість навчання у містах.

Наприклад, для студентів Київського національного університету ім. Т. Шевченка вартість отримання ступеня бакалавра, а це 4 роки навчання, складає:

«Право» — 227 200 грн;

«Комп'ютерні науки» — 152 000 грн;

«Філологія» — 198 400 грн;

«Менеджмент» — 168 000 грн;

«Психологія» — 152 000 грн.

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