Удар росії по ДніпроГЕС: в Укренерго розповіли про масштаби руйнувань — Finance.ua

Удар росії по ДніпроГЕС: в Укренерго розповіли про масштаби руйнувань Сьогодні 10:15

росія атакувала енергооб'єкти по всій країні комбінованими засобами ураження, заявив в ефірі телемарафону голова правління «Укренегро» Володимир Кудрицький.

«Це була найбільша за весь час атака по енергосистемі України. Були застосовані комбіновані засоби ураження, не лише крилаті ракети, а й балістика та шахеди. Атака була по різних регіонах України. По теплових та гідроелектростанціях, а також по магістральних підстанціях. Найбільше дісталося Харкову, масштаб пошкоджень тут найбільший. Зараз ми працюємо над швидким планом відновлення електропостачання для міста. Але обмеження протягом сьогоднішнього дня, поки енергетики будуть усувати наслідки атак, можуть бути у різних регіонах», — каже Кудрицький.

Крім того, він підтвердив інформацію про атаку рф по ДніпроГЕС цієї ночі.

«Атака на ДніпроГЕС — це найбільша атака на цей об'єкт за весь час. Ворог мав на меті повністю вивести з ладу об'єкт, там зараз тривають роботи по оцінці пошкоджень. Пізніше, протягом дня, можна сказати статус по цьому об'єкту. Хочу зазначити, що наразі немає жодної інформації чи ризиків прориву дамби. Пошкодження великі, але вони стосуються роботи саме електростанцій на генерацію електроенергії», — говорить Кудрицький.

Укргідроенерго підтвердило інформацію про ворожу атаку на ДніпроГЕС. Росіяни намагалися створити нову екологічну катастрофу.

«На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України — ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині», — пише Укргідроенерго

Зазначається, що на станції триває пожежа, працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки ударів.

«Загрози прориву немає. Ситуація на плотині станції контрольована», — додали в Укргідроенерго.

В ніч на 22 березня росія вдарила ракетами по дамбі ДніпроГЕС. Під удар потрапив пасажирський тролейбус, який перевозив робітників станції.

Як повідомляють радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, а також журналіст Денис Казанський, у момент атаки тролейбус перевозив працівників. Про ймовірних жертв та поранених інформації наразі нема.

Натомість у Центрі протидії дезінформації повідомили, що ДніпроГЕС — стоїть. Більше інформації офіційно буде згодом.

УНІАН За матеріалами:

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