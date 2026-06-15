Поляки передумали обмежувати автобусний рух через пункт «Шегині-Медика»
Автобусний рух через пункт пропуску «Шегині-Медика» влітку не обмежуватимуть, як це планувалося раніше: Україна домовилась з Польщею про відтермінування таких обмежень.
Про це повідомляє Державна митна служба України.
«Рішення про тимчасове призупинення оформлення автобусів на в’їзд до Польщі з 15 червня 2026 року на півтора року, про яке польська сторона повідомила напередодні, буде відтерміноване», — повідомляє митниця.
Питання врегульовано за результатами переговорів між Міністерством розвитку громад та територій України та Міністерством внутрішніх справ Республіки Польща за сприяння Посольства України в Польщі.
Мінрозвитку України повідомляє, що за результатами перемовин досягнуто домовленості про забезпечення оформлення автобусів на період літнього сезону навіть в умовах проведення ремонтних робіт.
Про подальші етапи реалізації проєкту реконструкції та можливі зміни в організації руху буде повідомлено додатково.
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