Лише 1% заявок на єОселю отримали пільгові кредити — Finance.ua

Лише 1% заявок на єОселю отримали пільгові кредити Сьогодні 14:02 — Кредит&Депозит

Лише 1% заявок на єОселю отримали пільгові кредити

Програма єОселя працює вже майже 1,5 роки і за цей час зафіксовано близько 600 тисяч заявок на пільгову іпотеку. Проте кредит отримує лише 1% від поданих заяв.

Про це свідчить статистика, зібрана Опендатаботом . Розповідаємо деталі.

576 303 заявки було подано українцями на пільгове кредитування житла за півтора роки роботи програми єОселя. Лише по 1% від поданих заявок отримали кредити. 7 605 кредитів на суму понад 11,6 млрд грн було видано станом на кінець лютого 2024 року.

Наразі лише 1 заявка із 76 поданих отримує кредитування житла за програмою єОселя.

Загалом за програмою єОселя працюють 7 банків. П’ять з яких державні — Ощадбанк, П’ять з яких державні — Ощадбанк, ПриватБанк , Укргазбанк, Укрексімбанк, Сенс банк та два з приватним капіталом — Глобус та Скай банк.

Найчастіше пільгові кредити на житло видають у Ощадбанку — 44% або майже кожен другий виданий кредит.

97% від усіх виданих кредитів припадає на 3 банки: Ощадбанк (44%), ПриватБанк (30%) та Укргазбанк (23%).

Середня сума кредиту за програмою єОселя складає 1,5 млн грн. А більшість кредитів — майже половину або 45% — видають у Києві та Київській області.

Довідка Finance.ua:

банки України в січні видали 676 іпотечних кредитів на загальну суму 1,1 млрд гривень;

під час війни змінився портрет типового іпотечного позичальника — за кредитами дедалі частіше звертаються молоді сім'ї без дітей. До війни ситуація була протилежною;

до речі, житловий сертифікат єВідновлення відтепер можна використовувати для придбання житла у поєднанні з державною програмою пільгової іпотеки єОселя.

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