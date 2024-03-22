Лише 1% заявок на єОселю отримали пільгові кредити — Finance.ua
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Лише 1% заявок на єОселю отримали пільгові кредити

Кредит&Депозит
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Лише 1% заявок на єОселю отримали пільгові кредити
Лише 1% заявок на єОселю отримали пільгові кредити
Програма єОселя працює вже майже 1,5 роки і за цей час зафіксовано близько 600 тисяч заявок на пільгову іпотеку. Проте кредит отримує лише 1% від поданих заяв.
Про це свідчить статистика, зібрана Опендатаботом. Розповідаємо деталі.
576 303 заявки було подано українцями на пільгове кредитування житла за півтора роки роботи програми єОселя. Лише по 1% від поданих заявок отримали кредити. 7 605 кредитів на суму понад 11,6 млрд грн було видано станом на кінець лютого 2024 року.

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Наразі лише 1 заявка із 76 поданих отримує кредитування житла за програмою єОселя.
Загалом за програмою єОселя працюють 7 банків. П’ять з яких державні — Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Сенс банк та два з приватним капіталом — Глобус та Скай банк.
Лише 1% заявок на єОселю отримали пільгові кредити
Найчастіше пільгові кредити на житло видають у Ощадбанку — 44% або майже кожен другий виданий кредит.
97% від усіх виданих кредитів припадає на 3 банки: Ощадбанк (44%), ПриватБанк (30%) та Укргазбанк (23%).
Лише 1% заявок на єОселю отримали пільгові кредити
Середня сума кредиту за програмою єОселя складає 1,5 млн грн. А більшість кредитів — майже половину або 45% — видають у Києві та Київській області.

Довідка Finance.ua:

  • банки України в січні видали 676 іпотечних кредитів на загальну суму 1,1 млрд гривень;
  • під час війни змінився портрет типового іпотечного позичальника — за кредитами дедалі частіше звертаються молоді сім'ї без дітей. До війни ситуація була протилежною;
  • до речі, житловий сертифікат єВідновлення відтепер можна використовувати для придбання житла у поєднанні з державною програмою пільгової іпотеки єОселя.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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