Ситуація в енергетиці контрольована, потреби у відключеннях у всій країні немає - Шмигаль — Finance.ua
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Ситуація в енергетиці контрольована, потреби у відключеннях у всій країні немає - Шмигаль

Енергетика
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Ситуація в енергетиці контрольована, потреби у відключеннях у всій країні немає - Шмигаль
Ситуація в енергетиці контрольована, потреби у відключеннях у всій країні немає - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що після російського обстрілу ситуація в енергетиці України контрольована, потреби у відключеннях у всій країні немає.
«Масований ракетний удар росії проти енергетичної та цивільної інфраструктури. Ворог цього ранку атакував низку регіонів із застосуванням різних типів ракет і дронів. Внаслідок обстрілу спостерігаються проблеми з електропостачанням у деяких областях. Загалом ситуація в енергетиці контрольована, потреби у відключеннях по всій країні немає. Рятувальники й енергетики вже працюють, аби оперативно повернути світло», — написав Шмигаль у телеграм-каналі.
За словами прем'єра, також унаслідок терористичної атаки рф пошкоджена цивільна інфраструктура, є поранені та загиблі.
«Україна потребує більше зброї та більше систем ППО для захисту людей. А росія потребує більше санкцій та більшої ізоляції. Війна має стати непідйомним тягарем для агресора», — підсумував він.
За матеріалами:
РБК-Україна
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