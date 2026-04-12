Одна з країн майже не відчула удару енергетичної кризи: як їй це вдалося Сьогодні 06:17 — Енергетика

Завод з виробництва цукрової тростини та етанолу Ester у Космополісі, Бразилія, Фото: АР

Поки світ сколихнула нова хвиля енергетичної нестабільності через війну на Близькому Сході, Бразилія демонструє несподівану стійкість. Країна змогла частково захистити себе від різкого зростання цін на паливо завдяки багаторічній ставці на біоетанол.

Про це йдеться в аналізі Associated Press.

Як Бразилія змогла уникнути різкого зростання цін на паливо

Головною особливістю Бразилії є її унікальна паливна модель: десятки мільйонів водіїв можуть обирати між бензином і етанолом із цукрової тростини. Така система формувалась ще з 1970-х років, і нині стала ключовим фактором енергетичної безпеки країни.

«Бразилія набагато краще підготовлена, ніж більшість країн, оскільки має життєздатну альтернативу такого роду», — заявив президент Бразильської асоціації цукрової тростини Евандро Гуссі.

На тлі глобального стрибка цін на нафту ситуація в Бразилії виглядає значно стабільнішою. У березні ціни на бензин тут зросли лише приблизно на 5%, тоді як у США — одразу на 30%. Аналітики пов’язують це саме з розвиненою індустрією біопалива, яка знижує залежність від імпорту.

Важливу роль відіграє і масштаб виробництва: очікується, що цьогоріч країна виготовить рекордні 30 млрд літрів етанолу.

«Одно лише це збільшення еквівалентне загальній кількості бензину, імпортованого Бразилією за весь минулий рік», — зазначив Гуссі.

Водночас не всі сегменти енергетики однаково захищені. Найбільш вразливим залишається дизель, який значною мірою залежить від імпортної нафти.

У березні його ціна в Бразилії зросла більш ніж на 20%, що вже змусило владу розглядати варіанти субсидій.

АР зазначає, що досвід Бразилії дедалі частіше розглядають як можливу модель для інших країн.

Аналітики вказують, що поєднання інвестицій у біопаливо, технологій та державної політики дозволило країні створити «енергетичний буфер», який сьогодні допомагає уникнути найгірших наслідків світової кризи.

