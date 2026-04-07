Європа готується до дефіциту пального: деталі плану
У Європейському Союзі опрацьовують пакет заходів для підготовки до ймовірної паливної кризи та зростання цін на енергоносії через війну на Близькому Сході.
Про це пише hromadske з посиланням на El Pais.
Надзвичайні заходи за зразком 2022 року
За даними видання, Брюссель уже завершує підготовку. Ініціативи будуть ґрунтуватися на надзвичайних заходах, яких уже вживали після повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Розглядається низка короткострокових рішень, як-от:
- контроль температури опалення та кондиціювання;
- заохочення дистанційної роботи;
- можливе нормування палива;
- обмеження авіаперельотів.
В Італії компанія Air BP Italia вже попередила чотири аеропорти — Болоньї, Тревізо, Венеції та Мілан-Лінате — про можливі обмеження постачання авіаційного пального. Пріоритет надаватимуть медичним і державним рейсам, а також рейсам тривалістю понад три години.
Словенія, наприклад, обмежила продаж пального до 50 літрів на день для приватних авто і 200 літрів для підприємств та фермерів.
Серед середньо- та довгострокових кроків розглядають обмеження цін, як це було з газом у 2022 році, або відновлення спільних закупівель.
Припинення постачання російського газу у 2022 році змусило ЄС диверсифікувати джерела та звернутися до нових ринків.
Брюссель запроваджував й інші норми — наприклад, обов’язкове заповнення газових сховищ щонайменше на 80% або обмеження температури опалення та кондиціювання в держбудівлях. Також було підготовлено основу для можливого нормування енергоспоживання з пріоритетом для окремих галузей і вразливих секторів, що може бути застосовано й зараз.
Пропозиції Єврокомісії
Єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен запропонував низку короткострокових заходів, спираючись на рекомендації Міжнародного енергетичного агентства:
- знизити обмеження швидкості щонайменше на 10 км/год;
- стимулювати використання громадського транспорту;
- заохочувати дистанційну роботу;
- розвивати швидкісні та нічні поїзди як альтернативу авіаперельотам.
Також за темою
Європа готується до дефіциту пального: деталі плану
Без електроенергії залишилися споживачі восьми областей
ЄС попереджає уряди про ризик бюджетної кризи через зростання цін на енергоносії — FT
росія втратила $970 млн експортних доходів через українські удари по нафтових терміналах на Балтиці
Імпорт дизелю в Україну встановив рекорд (ТОП-5 постачальників)
Війна на Близькому Сході може назавжди змінити глобальну енергетичну безпеку