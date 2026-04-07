Європа готується до дефіциту пального: деталі плану Сьогодні 14:27 — Енергетика

У Європейському Союзі опрацьовують пакет заходів для підготовки до ймовірної паливної кризи та зростання цін на енергоносії через війну на Близькому Сході.

Про це пише hromadske з посиланням на El Pais.

Надзвичайні заходи за зразком 2022 року

За даними видання, Брюссель уже завершує підготовку. Ініціативи будуть ґрунтуватися на надзвичайних заходах, яких уже вживали після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Розглядається низка короткострокових рішень, як-от:

контроль температури опалення та кондиціювання;

заохочення дистанційної роботи;

можливе нормування палива;

обмеження авіаперельотів.

В Італії компанія Air BP Italia вже попередила чотири аеропорти — Болоньї, Тревізо, Венеції та Мілан-Лінате — про можливі обмеження постачання авіаційного пального. Пріоритет надаватимуть медичним і державним рейсам, а також рейсам тривалістю понад три години.

Словенія, наприклад, обмежила продаж пального до 50 літрів на день для приватних авто і 200 літрів для підприємств та фермерів.

Серед середньо- та довгострокових кроків розглядають обмеження цін, як це було з газом у 2022 році, або відновлення спільних закупівель.

Припинення постачання російського газу у 2022 році змусило ЄС диверсифікувати джерела та звернутися до нових ринків.

Брюссель запроваджував й інші норми — наприклад, обов’язкове заповнення газових сховищ щонайменше на 80% або обмеження температури опалення та кондиціювання в держбудівлях. Також було підготовлено основу для можливого нормування енергоспоживання з пріоритетом для окремих галузей і вразливих секторів, що може бути застосовано й зараз.

Пропозиції Єврокомісії

Єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен запропонував низку короткострокових заходів, спираючись на рекомендації Міжнародного енергетичного агентства:

знизити обмеження швидкості щонайменше на 10 км/год;

стимулювати використання громадського транспорту;

заохочувати дистанційну роботу;

розвивати швидкісні та нічні поїзди як альтернативу авіаперельотам.

