Понад 4 долари за літр бензину: у якому місті найдорожче пальне у світі
Поки українці, європейці та американці бідкаються щодо цін на пальне через нафтову кризу, є місто, в якому бензин майже втричі дорожче, ніж будь-де. Крім того, є навіть країни з шалено дорогим бензином.
Про це свідчить дослідження CNN, пише «РБК-Україна».
Гонконг — найдорожче місто для водіїв
Це місто називають неформальним міжнародним фінансовим центром світу та має особливу автономію у складі Китаю.
Гонконг є особливим адміністративним районом (ОАР), що функціонує за принципом «одна країна, дві системи», та має власну валюту (гонконзький долар), правову систему та закони до 2047 року.
Гонконг і раніше очолював рейтинги найдорожчих міст для водіїв. Проте фактичне закриття Ормузької протоки перетворило ситуацію на катастрофічну. Й так недешевий бензин тепер обходиться в середньому у 4,12 долара за 1 літр.
Хоча власників приватних авто в місті небагато, лише 8,4% населення, але захмарні ціни б’ють по кожному. Економісти попереджають про різке зростання вартості логістики, що неминуче підніме ціни на продукти та послуги.
Особливо важко доводиться малому бізнесу. Один з водіїв доставлення їжі поскаржився журналістам, що його робота стала майже збитковою.
«Ціна на бензин значно зросла, але оплата праці — ні», — констатує він.
Для середнього класу ситуація не краща. Незалежний консультант Джейсон Кан зазначає, що навіть із картками лояльності все одно платить на 15% більше, ніж до початку війни.
Рятувальне коло від Китаю
Місцева влада намагається заспокоїти ринок. Керівник Гонконгу Джон Лі заявив, що перебоїв з постачанням палива не очікуються. Гонконг отримує близько 80% нафтопродуктів безпосередньо з материкового Китаю.
Проте мешканці шукають власні шляхи економії. Дедалі більше водіїв їдуть заправлятися в сусідній Шеньчжень. Там бензин коштує втричі дешевше.
Чому в Гонконгу такий дорогий бензин
Перш за все через податки. Понад половина ціни літра пального в Гонконгу — це прямий податок у бюджет. Ще гостро стоїть питання оренди землі для АЗС, адже земля в Гонконгу найдорожча у світі. Отже, утримання АЗС коштує власнику астрономічних грошей, які він закладає в ціну.
Крім того, держава не дотує пальне на відміну від багатьох інших країн. Це піклування про екологію та спонукання користуватись громадським транспортом.
Де ще у світі «золотий» та «копійчаний» бензин
Окрім Гонконгу високі ціни на пальне б’ють рекорди у деяких інших країнах. До переліку входять:
- Монако — висока вартість логістики та статус країни;
- Ісландія — величезні податки та повна залежність від імпорту морем;
- Данія — високі екологічні податки;
- Норвегія — попри видобуток нафти, людей заохочують пересідати на електромобілі.
У цих країнах середня вартість літра бензину становить від 3,08 до 3,35 долара зі літр.
Для порівняння: у країнах з найдешевшим бензином (Іран, Лівія, Венесуела) літр може коштувати менше ніж 3−5 центів за літр, що значно дешевше за пляшку питної води.
І це зовсім не «бензиновий рай», адже державам доводиться з бюджету (тобто з кишені громадян) підтримувати нафтову та паливну промисловість. І хоча у цих країн є нафта, але санкції не дозволяють продавати пальне на зовнішній ринок. На внутрішньому ринку, через замкнену економіку, населення не в змозі за нього платити за «світовими цінами».
Результат — замкнене коло. «Копійчаний бензин» обходиться занадто дорого через субсидованість з бюджету та урізання інших соціальних галузей у цих країнах.
