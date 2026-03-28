Зеленський домовився про постачання Україні дизелю з Близького Сходу мінімум на рік

Зеленський домовився про дизель для України на рік на Близькому Сході
Зеленський домовився про дизель для України на рік на Близькому Сході, Фото: freepik
Володимир Зеленський заявив, що під час візиту на Близький Схід домовився про постачання дизелю для України щонайменше на один рік.
Про це президент сказав під час спілкування з пресою.
За словами Зеленського, Україна поставила собі два завдання і обидва вона виконала.
«Мені потрібно було домовитися, далі це вже питання НАК „Нафтогазу“, що у разі дефіциту і сильного виклику в світі, як забезпечити, наприклад, дизелем країну. Я вчора домовився про дизель як мінімум на рік. І далі це питання вже нашої компанії і компаній місцевих», — сказав президент.
Також він повідомив, що резерви пального в Україні були порожніми. Причини, чому країна не поповнювала їх — це удари рф з початку війни, а також довготривалі контракти, які мають українські компанії, приватний сектор або «Укрнафта».
«Тобто наші резерви в контрактах. Але коли є виклики, є дефіцит, це може працювати, а може уповільнюватись. Тому потрібні довготривалі домовленості з енергетичними країнами, я б так сказав. Саме про це ми і домовляємось», — пояснив Зеленський.
Також глава держави наголосив, що на сьогодні Сили оборони України забезпечуються паливом на всі 100%.
«У нас пріоритет — армія, ми розуміємо чіткий об’єм, скільки в нас постачання. У нас постачання всього дизелю і бензину на всю державу, включаючи армію, десь 700 тисяч тонн на місяць. Ми приблизно розуміємо об’єми — десь приблизно біля восьми, там 7,2−7,4 млн тонн на рік. В принципі, ми розуміємо як це забезпечувати», — резюмував він.
За матеріалами:
РБК-Україна
Пальне
