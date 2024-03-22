В «Укргідроенерго» не відкидають намірів росіян повністю зруйнувати ДніпроГЕС — Finance.ua

В «Укргідроенерго» не відкидають намірів росіян повністю зруйнувати ДніпроГЕС Сьогодні 17:12 — Енергетика

Ракетна атака на Дніпровську ГЕС стала можливою завдяки браку належної реакції світової громадськості на екологічну катастрофу внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у червні 2023 року. Водночас в «Укргідроенерго» не виключають можливих намірів ворога повністю зруйнувати станцію.

Таку думку висловив гендиректор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота в ефірі телемарафону, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Я хотів би ще раз звернутися до європейської та світової спільноти. Неналежна оцінка катастрофи на Каховській ГЕС призводить до сьогоднішніх ударів по таких небезпечних гідроспорудах. Якби була належна оцінка, накладено санкції та ухвалено належні рішення, ворог не наважувався б бити ракетами по гідрооб'єктах», — сказав він.

За словами Сироти, 22 березня, в п’ятницю, по ДніпроГЕС прилетіло досить багато російських ракет, водночас CEO не виключив можливих намірів ворога повністю зруйнувати станцію.

«Ніщо не виключено. Ми ж бачимо, що вони все руйнують», — доповнив він.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.