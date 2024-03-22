Які долари у українців приймуть з комісією і куди їх здати — відповідь НБУ Сьогодні 15:05 — Валюта

Які долари у українців приймуть з комісією і куди їх здати — відповідь НБУ

В Україні долари, на яких є забруднення, надриви та порізи приймуть з уплатою комісії. Такі банкноти приймають окремі банки, які надають послугу інкасо.

Про це йдеться в роз’ясненні НБУ.

«Якщо у вас є іноземні банкноти, що містять написи, забруднення, надриви або розрізи, ви можете здати їх на інкасо. Потрібно звернутися до будь-якого українського банку, який здійснює операції з відповідною іноземною валютою. Банки приймають ушкоджені та зношені банкноти, передають їх до країни походження та обмінюють на придатні до обігу», — йдеться в роз’ясненні.

Зазначимо, послугу інкасо розповсюдили на всі відділення ПриватБанку . Банк відправляє кошти в банк-корреспондент за кордоном (інкасо), а зі свого клієнта бере плату в розмірі 10%. Також за перевірку 200 купюр треба буде заплатити 100 грн. А за кожну наступну купюру (починаючи з 201-ї) треба доплачувати по 50 копійок.

Читайте також Нацбанк залишив доступ до банківської таємниці обмеженим

На інкасо мають приймати банкноти, які розірвано (розрізано) на частини; з пошкодженими елементами дизайну та захисту (видалено цифрові або текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптично змінні елементи захисту, захисні стрічки); зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень.

Всі інші купюри банки та обмінники мають приймати без додаткової плати. Послугу інкасо в Україні пропонують не тільки в ПриватБанку.

Якщо для інкасо обрати Райффайзен, то заплатити з 1000 доларів доведеться 70 доларів комісії за обмін та 10 грн за перевірку купюр. Так, Райффайзен на своєму сайті стверджує, що розмір комісії за обмін банкнот (миттєве інкасо) становить усього 7% від суми. Додатково треба заплатити 0,35−1 грн за кожну купюру, якщо вам треба встановити платоспроможність купюри перед тим, як відправляти її на обмін.

Читайте також Долар дорожчає: чи зросте курс до 40 гривень та чи варто купувати валюту

У MTB-Bank на своєму сайті вартість послуг інкасо не вказали. Проте в розмові з OBOZ.UA розповіли: комісія становить 20%, а за перевірку кожної банкноти треба заплатити 30 коп. (мінімальна сума — 20 грн). Тобто за перевірку та інкасо 1000 доларів довелося б заплатити 200 доларів комісії за інкасо та 20 грн за перевірку банкнот.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції. Тут ви можете взяти кредит онлайн на картку в Україні. Швидкий кредит на картку з поганою кредитною історією, без довідок, без дзвінків і без фото.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.