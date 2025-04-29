День финансов: налогообложение доходов с цифровых платформ, госдолг $172 млрд, зона европлатежей SEPA — Finance.ua

День финансов: налогообложение доходов с цифровых платформ, госдолг $172 млрд, зона европлатежей SEPA Сегодня 17:45

Во вторник, 29 апреля, речь шла о следующем:

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