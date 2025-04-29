Репрограф, акваріуміст, петрофізик: 10 неординарних вакансій квітня — Finance.ua

Репрограф, акваріуміст, петрофізик: 10 неординарних вакансій квітня Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Репрограф, акваріуміст, петрофізик: 10 неординарних вакансій квітня

Сучасний ринок праці пропонує багато цікавих можливостей. Актуальна добірка неординарних вакансій квітня від robota.ua містить професії, які можуть здивувати своїми обов’язками. Для деяких пошукачів ці пропозиції можуть стати справжнім викликом, проте якщо ви прагнете здобути нестандартний досвід та нові враження — знайомтеся з умовами та відгукуйтеся на вакансії вже сьогодні.

Історик-генеалог

📍Харків

Компанія, провідний постачальник послуг з історичних та генеалогічних досліджень, шукає фахівця , який допоможе клієнтам відновити їхню родинну історію та знайти відомості про предків. Серед обов’язків: проведення досліджень родоводу та родинної історії клієнтів; аналіз архівних документів, реєстрів та інших джерел інформації; спілкування з родичами та збір свідчень про предків; підготовка документів та звітів за результатами досліджень.

Репрограф у «Перша Друкарня»

📍Київ

Типографія запрошує на роботу працівника з досвідом роботи на аналогічній посаді; вмінням вести додрукарську підготовку макетів замовника; які володіють програмами Adobe Photoshop, Illustrator, Acrobat, Pitstop, PDFtoolbox, Preps; знаються на процесах та принципах друку.

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Duty Officer у SkyUp Airlines

📍Віддалено/офіс в Києві (Pet-friendly)

Авіакомпанія оголошує конкурс на посаду. Розглядають кандидатів з вищою авіаційною освітою, які мають свідоцтво диспетчера із забезпечення польотів; досвідом роботи в галузі пасажирських авіаперевезень (не менше 5 років); знанням англійської мова — не нижче Intermediate.

Пропонується: підтримка розвитку працівників (корпоративний університет GROW UP, компенсація зовнішнього навчання і тренінгів); корпоративне медичне страхування та знижки на подорожі з Join UP!

Direct-менеджер в Optima Hotels & Resorts

📍Трускавець

Мережа готелів шукає працівника , який буде консультувати клієнтів щодо готельних послуг та доводити їх до продажу. Анонсуються такі посадові обов’язки: обробка вхідних заявок у повідомленнях, коментарях у Facebook та Instagram, за потреби — здійснення дзвінків; бронювання номерів; допомога у вирішенні будь-яких питань, що стосуються бронювання гостя (до та під час проживання); ведення звітності за наданими шаблонами.

Провідний петрофізик в «Експерт Петролеум Україна»

📍Львів

Компанія, яка спеціалізується на видобуванні нафти та газу, запрошує на роботу . Серед побажань до претендентів: ступінь магістра з геофізики (петрофізики) або іншого відповідного технічного напряму; мінімум 10 років досвіду петрофізичної інтерпретації; вміння працювати зі спеціальним геологічним/геофізичним та петрофізичним програмним забезпеченням: IP, Techlog, Petrel та інші аналоги; можливість їздити у відрядження по Україні та за кордон; рівень володіння англійською (усно та письмово) — В2.

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Акваріуміст в AquaSea

📍Київ

Компанія, яка працює у галузі акваріумної індустрії, шукає працівника на часткову або повну зайнятість. Обов’язки: обслуговування акваріумів у магазинах, ресторанах, офісах; допомога в установці та наповненні акваріумів; догляд за мешканцями акваріумів та контроль їх стану.

Роботодавець надає автомобіль, також є можливість працювати на своєму авто (пропонується компенсація амортизаційних витрат).

Флексодрукар у Rendpaco Eco

📍Дніпро

Українська компанія з повним циклом виробництва еко-сумок відкриває вакансію . Серед завдань: підготовка, налаштування та наклеювання флексоформ; робота зі спиртовими фарбами; управління обладнанням; контроль якості продукції; підтримка чистоти та порядку на робочому місці.

Ерготерапевт

📍Кривий Ріг

Шанс отримати роботу є у фахівців з вищою медичною профільною освітою (освітній ступінь — магістр). Роботодавець повідомляє про такі завдання на посаді: надання своєчасної та кваліфікованої медичної та лікарської допомоги, сприяння охороні та зміцненню здоров’я людей, запобіганню захворювань. Анонсується змінний графік роботи.

Супервайзер номерного фонду у Glacier Premium Apartments

📍Буковель

Преміумготель запрошує на роботу фахівців з досвідом роботи у готельній сфері на посаді старшої покоївки або супервайзера з обслуговування номерів (від 1 року); знанням стандартів обслуговування на преміумрівні; відмінними організаторськими та комунікаційними навичками; володіння англійською мовою буде перевагою.

Пропонується, серед іншого: гнучкий графік роботи; безкоштовне проживання та триразове харчування.

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Висічник в «Обнова Компані»

📍Київ

Видавничо-поліграфічна компанія запрошує на роботу висічника на тигель та ламінатор ML-750 (750×520 мм). Розглядаються кандидати з досвідом роботи на таких самих або аналогічних пристроях (від 1 року); знанням післядрукарських процесів; які готові виконувати інші післядрукарські роботи в цеху (за необхідності).

Роботодавець у вакансії зазначає, що можливе професійне і фінансове зростання.

Великі статки не народжуються у безпеці. Вони створюються у періоди нестабільності — там, де бачать можливості лише одиниці. Ті, хто діє тоді, коли інші вагаються, формують нову реальність. Конференція Invest Talk Summit — подія для тих, хто мислить ширше і бачить глибше. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн

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