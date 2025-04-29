Кабмін встановив виплати до Дня Незалежності: хто отримає до 3,1 тис. грн — Finance.ua

Кабмін встановив виплати до Дня Незалежності: хто отримає до 3,1 тис. грн Сьогодні 16:14 — Особисті фінанси

Кабмін встановив виплати до Дня Незалежності: хто отримає до 3,1 тис. грн

До Дня Незалежності українці мають можливість отримати разові грошової виплати. Право на кошти мають ветерани війни, жертви нацистських переслідувань та члени сімей загиблих захисників і захисниць.

Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Суми виплат

Згідно з рішенням уряду, разова грошова виплата до Дня Незалежності України виплачується до 24 серпня 2025 у таких розмірах:

— особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

І групи — 3 100 гривень;

II групи — 2 900 гривень;

ІII групи — 2 700 гривень;

— учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, — 1 000 гривень;

— особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3 100 гривень;

— членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 статті 10 закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, — 650 гривень;

— учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 450 гривень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.