Скільки коштів «кешбеку» українці отримають за березень (рекордний показник) — Finance.ua
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Скільки коштів «кешбеку» українці отримають за березень (рекордний показник)

Казна та Політика
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Скільки коштів «кешбеку» українці отримають за березень (рекордний показник)
Скільки коштів «кешбеку» українці отримають за березень (рекордний показник)
Як повідомило Міністерство економіки, виплата Національного кешбеку за березень уже в обробці. Наразі триває завершальний етап обробки даних.
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Це буде найбільше нарахування кешбеку за всю історію програми: 443 мільйони гривень отримають 3,4 мільйона людей.
Рекордна сума виплати за один місяць.
«Щоб нарахувати кешбек, система обробляє мільйони транзакцій. Це складний технологічний процес, і, на жаль, цього разу він потребує трохи більше часу, ніж зазвичай. Ми розуміємо, що для багатьох ці кошти важливі. Робимо все можливе, щоби ви отримали їх якнайшвидше. Як тільки стане відома точна дата зарахування коштів, ми повідомимо про це на сайті програми: madeinukraine.gov.ua/national-cashback», — написали в Мінекономіки.
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Українці отримали 384 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва у лютому. Кошти виплатили 3,2 млн людей.
Нагадаємо, протягом шести місяців дії програми громадяни отримали:
  • за вересень — 37,2 млн грн
  • за жовтень — 119,2 млн грн
  • за листопад — 232 млн грн
  • за грудень і січень — 714 млн грн
  • за лютий — 384 млн грн
На що можна витратити кешбек
Кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі — перелік на сайті. Також їх можна спрямувати на благодійність або задонатити на ЗСУ.

«Національний кешбек»: як користуватися програмою та які вже є результати

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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