Де і скільки можна заробити в Австрії (умови) — Finance.ua

Де і скільки можна заробити в Австрії (умови) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Де і скільки можна заробити в Австрії (умови)

Робота в Австрії для українців 2024—2025 стала ще доступнішою. З’явилася можливість отримати карту RWR+, яка дає змогу мігранту жити й офіційно працювати без прив’язки до регіону або виду діяльності, пише УНІАН

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Якщо ви, маючи таку карту, постійно житимете на території держави й офіційно працюватимете, то через п’ять років зможете подати документи на ПМП.

Отримати RWR+ зможуть не всі українці, а лише ті, які:

щонайменше рік, починаючи з 2022-го, офіційно працюють;

оформили медичну страховку;

мають «блакитну карту» і не прострочений закордонний паспорт;

знають німецьку мову на рівні А1 і можуть підтвердити це наявністю сертифіката;

можуть довести факт наявності житла, що відповідає мінімальним вимогам.

Крім того, українець, який хоче отримати RWR+, зобов’язаний мати постійне місце роботи й отримувати певну зарплату. Для самотніх людей встановлено нижній поріг у розмірі 1218 євро, для сімейних пар — 1921 євро, а якщо є діти, то на кожну дитину ще по 188 євро. Тобто, якщо ви дівчина, яка приїхала до Австрії з дитиною, ваша зарплата має становити мінімум 1406 євро на місяць.

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Українець, який живе на території Австрії понад два роки, отримує карту на три роки, менше двох років — на рік, але термін дії можна продовжити.

Наявність карти RWR+ автоматично закриває доступ до соціальної допомоги. Тобто, українці, які її отримають, не зможуть більше розраховувати на допомогу, безкоштовне житло та інші пільги. Однак є і приємний бонус — усі ті роки, які ви прожили в країні зі статусом тимчасового захисту до отримання RWR+, зараховуються до загального терміну проживання. Коли «набіжить» п’ять років, ви можете подавати документи на отримання ПМП, якщо виконаєте всі інші вимоги.

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Кого шукають

За даними тієї ж служби, найбільше бракує країні працівників у сфері промисловості, будівництва, сільського господарства та туризму. У сезон актуальна робота в Австрії в готелях, але за умови знання мови.

Високо цінуються люди з медичною освітою — часто їхня зарплата не нижча, ніж в інженерів або IT-фахівців.

Зарплати

Мінімальна зарплата в Австрії, згідно з трудовою Конституцією країни (ArbVG), можлива тільки для тих компаній, де не можна укласти колективний договір, або в ньому не можна прописати мінімальні ставки. Хоча, навіть якщо тарифи встановити вийде, вони все одно мають бути на рівні федеративної землі або інших компаній суміжної сфери.

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Приміром, наприкінці 2024 року найвища погодинна оплата праці для домашнього персоналу була встановлена у Верхній Австрії — 10, 71 євро, а ось технічним фахівцям було б комфортніше в Штирії — там платили 16, 24 за годину. Також по всій країні платять 13-ту і 14-ту зарплату, але ці гроші частіше видають як премію на Різдво або як відпускні.

За низькокваліфіковану працю, працюючи по 48 годин на тиждень, українець зможе отримувати від 1600 до 2600 євро.

Затребуваним фахівцям, які підтвердили кваліфікацію і дипломи, а також вивчили мову, роботодавці готові платити від 3600 євро на місяць, а якщо професія рідкісна і потрібна, то навіть більше 4000 євро.

Довідка Finance.ua:

Раніше ми писали про найвищі середні зарплати в Європі, то тут ситуація в топ-10 країн наступна:

Швейцарія — 8 148 євро; Норвегія — 7 094 євро; Данія — 6 068 євро; Люксембург — 5 462 євро; Бельгія — 4 511 євро; Швеція — 4 338 євро; Фінляндія — 4 031 євро; Нідерланди — 3 975 євро; Франція — 3 929 євро; Німеччина — 3 812 євро.

Найнижчі середні зарплати в країнах Європі такі:

Албанія — 422 євро; Болгарія — 637 євро; Сербія — 723 євро; Румунія — 742 євро; Чорногорія — 844 євро; Боснія та Герцеговина — 861 євро; Литва — 880 євро; Латвія — 1 053 євро; Угорщина — 1 066 євро; Польща — 1 114 євро.

У таких країнах, як Португалія, Італія, Австрія, Велика Британія, Іспанія та Ісландія, середня зарплата становить від 2 тис. до 3,5 тис. євро на місяць.

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