Австрія скорочує видатки міністерств через бюджетний дефіцит — Finance.ua

Австрія скорочує видатки міністерств через бюджетний дефіцит Сьогодні 22:09 — Світ

Австрія скорочує видатки міністерств через бюджетний дефіцит

Федеральний уряд Австрії в умовах рекордного бюджетного дефіциту має намір скоротити витрати міністерств щонайменше на 1,1 мільярда євро.

Про це повідомляє суспільний мовник ORF.

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Зазначається, що заощаджувати планується передусім на матеріальних витратах — наприклад, на субсидіях, рекламних оголошеннях та послугах зовнішніх консалтингових фірм.

Відомства разом із Міністерством фінансів мають до кінця квітня визначити, де саме можна скоротити витрати і від яких проєктів слід відмовитися.

На 13 травня запланована бюджетна промова міністра фінансів, до цього часу проєкт дворічного бюджету країни має бути готовий.

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При цьому, як заявили в урядовій коаліції, у сфері безпеки та оборони суттєвих скорочень не буде.

Плани уряду

Загалом федеральний уряд Австрії планує цього року заощадити 6,4 млрд євро, а у 2026-му — понад 8,7 мільярда, зокрема, за рахунок «скорочення витрат та підвищення ефективності в управлінні федеральними міністерствами».

Ключовими елементами бюджетної консолідації мають також стати скасування «кліматичного бонусу», реформа відпустки для навчання та перегляд системи субсидій.

Укрінформ За матеріалами:

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