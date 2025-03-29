Австрія скорочує видатки міністерств через бюджетний дефіцит — Finance.ua
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Австрія скорочує видатки міністерств через бюджетний дефіцит

Світ
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Австрія скорочує видатки міністерств через бюджетний дефіцит
Австрія скорочує видатки міністерств через бюджетний дефіцит
Федеральний уряд Австрії в умовах рекордного бюджетного дефіциту має намір скоротити витрати міністерств щонайменше на 1,1 мільярда євро.
Про це повідомляє суспільний мовник ORF.
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Зазначається, що заощаджувати планується передусім на матеріальних витратах — наприклад, на субсидіях, рекламних оголошеннях та послугах зовнішніх консалтингових фірм.
Відомства разом із Міністерством фінансів мають до кінця квітня визначити, де саме можна скоротити витрати і від яких проєктів слід відмовитися.
На 13 травня запланована бюджетна промова міністра фінансів, до цього часу проєкт дворічного бюджету країни має бути готовий.
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При цьому, як заявили в урядовій коаліції, у сфері безпеки та оборони суттєвих скорочень не буде.

Плани уряду

Загалом федеральний уряд Австрії планує цього року заощадити 6,4 млрд євро, а у 2026-му — понад 8,7 мільярда, зокрема, за рахунок «скорочення витрат та підвищення ефективності в управлінні федеральними міністерствами».
Ключовими елементами бюджетної консолідації мають також стати скасування «кліматичного бонусу», реформа відпустки для навчання та перегляд системи субсидій.
За матеріалами:
Укрінформ
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