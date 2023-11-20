Австрія продовжила для українців стипендії та звільнення від плати за навчання — Finance.ua

Австрія продовжила для українців стипендії та звільнення від плати за навчання Сьогодні 09:30 — Особисті фінанси

Австрія продовжила для українців стипендії та звільнення від плати за навчання

Міністерство освіти Австрії продовжує стипендії для українських студентів та науковців ще на один рік, як і загальне звільнення українців від плати за навчання.

Про це заявив інформагентству APA міністр освіти Австрії Мартін Полашек.

«Міністерство освіти продовжує стипендії імені Ернста Маха для українських студентів та науковців, термін дії яких закінчується наприкінці лютого 2024 року, ще на один рік. Це означає, що близько 1 300 осіб продовжать отримувати 715 євро на місяць для продовження навчання або наукових досліджень. Загальне звільнення від плати за навчання для українців також буде продовжено на літній семестр 2024 року», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спеціальна стипендія «Ернст Мах Україна» діє з літнього семестру 2022 року, підтримуючи українських студентів бакалаврату, магістратури, аспірантів та докторантів, а також аспірантів та визнаних науковців, які бажають продовжити або розпочати навчання чи дослідницьку роботу в австрійському університеті чи вищому навчальному закладі.

Вона виплачується на період від одного до дев’яти місяців, який може бути продовжений максимум до 21 місяця.

Раніше ці стипендії були обмежені до кінця лютого 2024 року. Усім, хто отримає стипендію до цього часу, її тривалість буде продовжено на один рік (за умови успішності).

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За словами міністра Полашека, на це буде витрачено близько 10 млн євро.

«Таким чином, ми продовжуємо надавати всебічну підтримку студентам і дослідникам, які були змушені покинути свою рідну країну, Україну, через війну, або які вже навчалися або проводили дослідження в Австрії до початку війни в лютому 2022 року», — заявив він.

Продовження пов’язане з пропозицією Європейської комісії продовжити статус переміщених осіб для українців до початку березня 2025 року.

«Крім того, всім українським студентам не доведеться платити за навчання в державних університетах і педагогічних коледжах (PH) ще один семестр. Відповідне звільнення в Постанові про плату за навчання буде знову продовжено, а університетам та педагогічним університетам міністерство відшкодує недоотримані кошти», — йдеться у повідомленні.

Довідка Finance.ua:

близько 2 500 українців наразі навчаються у 22 державних університетах та 14 педагогічних коледжах Австрії;

як громадяни третіх країн, вони зазвичай мають платити 726,72 євро за семестр, що вдвічі перевищує звичайну вартість навчання;

з початком повномасштабного вторгнення рф в Україну цей обов’язок був скасований.

Укрінформ За матеріалами:

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