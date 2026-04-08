День финансов: «налог на OLX», выплата 1 500 гривен, временное прекращение огня между США и Ираном Сегодня 17:45

Среда, 8 апреля. Как будут облагать налогом доходы с цифровых платформ, таких как Glovo, Uklon, Bolt и Uber, и что изменится в процедуре взыскания долгов с украинцев.

«Налог на OLX»

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 15111-д о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, а также их налогообложении. Предполагается, что изменения начнут действовать с начала 2027 года.

Как пояснили в Министерстве финансов, законопроект вводит специальный подход к налогообложению доходов граждан, полученных через цифровые платформы. Предусмотрено установление не облагаемого налогом порога на уровне 2 тыс. евро в год для продажи товаров физическими лицами. Это означает, что разовые продажи личных или подержанных вещей не облагаются налогом.

Выплата 1 500 гривен

Пенсионный фонд приступил к начислению целевой поддержки в размере 1 500 грн для пенсионеров и получателей социальных выплат. Финансирование осуществляется поэтапно в течение нескольких дней. Основная часть выплат приходится на 7−8 апреля. До конца апреля пособие получат около 13 млн человек. Кто получит доплату — рассказали в Укрпочте

Взыскание долгов

Рада поддержала евроинтеграционный законопроект, который вносит существенные изменения в порядок исполнения судебных решений и актов других органов. Документ направлен на внедрение современных цифровых инструментов в работу исполнительной службы, а также оптимизацию этапов и сроков проведения исполнительных действий.

Временное прекращение огня между США и Ираном

Президент США Дональд Трамп 8 апреля объявил, что Соединенные Штаты согласились на двухнедельное прекращение огня с Ираном, в течение которого стороны будут вести переговоры по полноценному мирному соглашению.

Трамп назвал договоренности о прекращении огня с Ираном «великим днем ​​для мира в мире» и ожидает больших прибылей после разблокирования Ормузского пролива.

Мировые финансовые рынки отреагировали на новость о временном прекращении огня между США и Ираном. После недель напряженности цены на нефть рухнули, а фондовые индексы пошли вверх, сигнализируя о краткосрочном облегчении для инвесторов.

Со своей стороны премьер-министр Юлия Свириденко провела рабочую встречу с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» по текущей ситуации на мировых рынках нефти и нефтепродуктов. По ее словам, на основных международных биржах началось снижение котировок , что оказывает непосредственное влияние на цены на топливо в Украине. Государственная сеть АЗК «Укрнафта» уже отреагировала на изменения и начала снижение цен.

Правила приема показаний газовых счетчиков

В Украине официально меняют механизм контроля за потреблением газа, что затронет миллионы домохозяйств. Бытовые потребители должны предоставить данные за март до 5 числа, однако отныне приоритет отдается исключительно цифровым методам. Старые способы передачи данных постепенно аннулируют, заменяя их автоматическим считыванием

👛 Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине никогда не были исключительно экономической категорией. Они формировались на пересечении политики, социальных рисков и внешних факторов — от цен на импортный газ до условий сотрудничества с международными кредиторами. В новом материале Finance.ua проанализировал динамику тарифов на основные жилищно-коммунальные услуги от независимости и до сегодняшнего дня:

Зарплаты в Украине

Национальный банк утверждает , что в марте рост ЕСВ в реальном измерении ускорился, что свидетельствует о дальнейшем повышении заработных плат высокими темпами. В то же время, дефицит кадров в Украине, особенно квалифицированных специалистов, остается существенным. В сочетании с повышением выплат в бюджетном секторе это приводит к дальнейшему стремительному росту заработных плат.

Как добавляют эксперты портала budni.robota.ua, дефицит кадров заставил бизнес пересмотреть предубеждения относительно возраста, пола или образования. Компании активнее привлекают ветеранов, людей старшего возраста (50+) и нанимают женщин на должности, которые раньше считались «мужскими».

Объемы украинского ІТ-рынка

Как рассказали в Минцифры, несмотря на сложные условия войны, украинский технологический сектор остается фундаментом национальной экономики. Общий объем украинского ІТ-рынка достиг отметки в 7,85 миллиарда долларов. По итогам 2025 года ІТ-отрасль сформировала 3,2% ВВП и уплатила 50,5 миллиарда гривен налогов.

Каждая 1 гривна, созданная в ІТ, генерирует еще 1,09 гривны в сопредельных секторах экономики. А один ІТ-специалист фактически обеспечивает 2,29 рабочего места в финансах, логистике, образовании или государственном управлении.

Задержание инкассаторов Ощадбанка в Венгрии

Венгерская налоговая служба подбросила новых «дров» в дело задержанных инкассаторов «Ощадбанка». В этот раз Будапешт заявил о наличии видео, где якобы бывший генерал-майор украинской разведки подделывает документы прямо в туалете автозаправки. На той же записи, по утверждению NAV, слышны разговоры его спутников о «платежах, связанных с коррупцией».

Ощадбанк официально заявил , что опубликованное видео было фальсифицировано.

