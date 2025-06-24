День финансов: «Нафтогаз» выиграл арбитраж против «Газпрома», усиление ответственности во время мобилизации — Finance.ua

День финансов: «Нафтогаз» выиграл арбитраж против «Газпрома», усиление ответственности во время мобилизации Сегодня 17:27

Во вторник, 24 июня, речь шла о закрытии ФЛП и о том, какие квартиры сейчас покупают украинцы.

До конца года помощь Украине превысит €50 млрд.

Североатлантический альянс к 1 июля увеличил помощь Украине до 35 млрд евро, а к концу года эта помощь превысит сумму в 50 млрд евро, которые НАТО предоставило в прошлом году. Об этом на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал генсек НАТО Марк Рютте.

Где в мире лучший баланс «жизнь — работа».

работают больше других, американцы меньше всего работают на приобретение продуктов питания. Подробно о том, где самый лучший баланс: «жизнь — работа», Согласно индексу социального благосостояния, показывающему, сколько времени в часах и годах нужно работать среднестатистическому жителю страны для приобретения каждого из 40 измеряемых товаров и услуг и всей предлагаемой корзины товаров и услуг, украинцыамериканцы меньше всего работают на приобретение продуктов питания. Подробно о том, где самый лучший баланс: «жизнь — работа», читайте здесь.

Также стало известно, сколько украинцев останется в стране после войны, если сумеют получать достойную зарплату.

Рынок недвижимости: что интересует покупателей.

Как говорится в отчете НБУ, украинцев чаще интересует старшее жилье на вторичном рынке. Так, в 3 случаях из 4 покупают дом, построенный более 15 лет назад.

Кстати, в Киеве на продажу выставлено на 25% меньше нового жилья, чем в начале войны.

Потребности на восстановление.

Стоимость восстановления Украины уже превышает 520 миллиардов долларов. Об этом сообщил заместитель министра финансов Александр Кава. По словам Кавы, эта сумма предусматривает не только компенсацию разрушенного, но и финансирование проектов, необходимых для модернизации украинской экономики.

Закрытие ФЛП.

Общее количество закрытых ФЛП устойчиво превышает количество новых, что означает чистое сокращение числа малых предпринимателей в стране. Несмотря на рост открытий в I квартале 2025 года, этого недостаточно, чтобы компенсировать массовое сворачивание бизнесов. Об этом говорится в исследовании YC.Market.

Устаревшие требования к бизнесу.

Кабинет Министров одобрил законопроект , предусматривающий отмену 63 устаревших требований к предпринимателям. Если документ примет Верховная Рада, бизнес сможет сэкономить около 400 миллионов гривен. Это очередной этап масштабной реформы дерегулирования, которую правительство реализует с 2022 года.

«Нафтогаз» выиграл арбитраж против «Газпрома».

Международный арбитражный трибунал обязал российскую компанию «Газпром» выплатить 1,37 миллиарда долларов в пользу НАК «Нафтогаз Украины». Все детали здесь

Нарушения при мобилизации.

Народный депутат Анастасия Ляшенко (фракция «Слуга народа») подала в Верховную Раду законопроект № 13393, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за нарушение порядка проведения мобилизации. О наказании за нарушение при прохождении ВВК читайте по ссылке.

НБУ уточнил правила финмониторинга

Нацбанк уточнил правила финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Изменения касаются таких вопросов

Военный сбор: поступило вчетверо больше.

В январе-мае 2025 года налогоплательщики уплатили в бюджет более 61,6 млрд грн военного сбора. Это почти в четыре раза (на 45,2 млрд грн) больше поступлений за аналогичный период прошлого года. О причинах роста читайте здесь.

НБУ выпустил новую монету САУ «Богдана».

НБУ выпустил новую памятную монету, посвященную самоходной артиллерийской установке «Богдана», являющейся одним из ключевых элементов артиллерийского потенциала ВСУ.

Укрпочта выпускает марку «Мелитополь — это Украина!».

Марка «Мелитополь — это Украина!» станет действительной для оплаты почтовых услуг во всех отделениях связи со дня введения в обращение 26 июня 2025 года.

🧧 Кстати, с первого июля текущего года Укрпочта анонсировала изменения в лимитах на выплату наличных украинцам в собственных отделениях. Мы решили подробно узнать все условия, а также сравнить особенности этих услуг в Укрпочте и Новой Почте, чтобы помочь читателям Finance.ua понять, куда будет выгоднее обращаться.

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