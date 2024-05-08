День финансов: мобилизация осужденных, доходы парламентариев, реновация хрущевок — Finance.ua

День финансов: мобилизация осужденных, доходы парламентариев, реновация хрущевок Сегодня 17:30

В среду, 8 мая, Рада продлила военное положение и мобилизацию до 11 августа 2024 года, а также приняла в целом проект закона о мобилизации осужденных. То есть во время проведения мобилизации и/или действия военного положения к лицам, отбывающим наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы, судом может быть применено условно-досрочное освобождение для прохождения ими военной службы по контракту.

Украина догнала россию по производству дронов-камикадзе. Украина в 2024 году догнала россию по производству дронов-камикадзе, аналогичных Shahed-131 и Shahed-136. Об этом Украина в 2024 году догнала россию по производству дронов-камикадзе, аналогичных Shahed-131 и Shahed-136. Об этом заявил гендиректор «Укроборонпрома» Герман Сметанин.

40% госкомпаний были убыточными в 2023 году. Около 800 государственных и казенных компаний подали финансовую отчетность в 2023 году, по данным Государственной службы статистики. Ежегодно 40% этих компаний являются Около 800 государственных и казенных компаний подали финансовую отчетность в 2023 году, по данным Государственной службы статистики. Ежегодно 40% этих компаний являются убыточными

За 2022−2023 годы парламентарии получили 7 млрд грн дохода. Аналитики проанализировали декларации действующих народных избранников по размеру дохода и заработной платы за последние два года. Об этом говорится в Аналитики проанализировали декларации действующих народных избранников по размеру дохода и заработной платы за последние два года. Об этом говорится в аналитике YouControl. В прошлом году 298 депутатов получили больше дохода, чем в 2022 году. Анализ данных свидетельствует о повышении уровня заработной платы нардепов, среднегодовой показатель в 2023 году увеличился на 36% по сравнению с показателем в 2022 году.

Пакет отмены валютных ограничений. Национальный банк Украины после отмены валютных ограничений для бизнеса готовит следующие пакеты валютной либерализации. Но никаких сроков для этого не устанавливается. Об этом Национальный банк Украины после отмены валютных ограничений для бизнеса готовит следующие пакеты валютной либерализации. Но никаких сроков для этого не устанавливается. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в эфире телемарафона: «Да, будет еще один пакет, и вы знаете, будет не один пакет».

🤑 Напомним, путь Украины к экономическим реформам был отмечен рядом переходов. Либерализация иностранной валюты выделяется как ключевой аспект интеграции страны в мировую экономику. Также валютная либерализация является одним из ключевых аспектов экономических реформ, направленных на повышение конкурентоспособности и привлечение инвестиций в страну. Мы подготовили новую статью по этой теме:

Документы при продаже или покупке долларов. В Украине покупать валюту или продавать ее В Украине покупать валюту или продавать ее можно без ограничений. Однако в случае, если вы производите операции на сумму от 400 тыс. грн в эквиваленте, придется пройти идентификацию и предоставить документы, подтверждающие источник доходов.

Может ли Украина полностью отказаться от бумажных денег? В перспективе полный отказ от «бумажных» денег и переход на 100-процентный безналичный расчет маловероятен, хотя доля именно карточного расчета будет постоянно расти. Об этом В перспективе полный отказ от «бумажных» денег и переход на 100-процентный безналичный расчет маловероятен, хотя доля именно карточного расчета будет постоянно расти. Об этом заявила заместитель председателя правления Глобус Банка Анна Довгальская.

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Детенизация торговли. В апреле в В апреле в среднем за день покупателям товаров и услуг было предоставлено на 4 млн расчетных документов больше, чем в январе, что свидетельствует о постепенной детенизации торговли.

Где выросла зарплата в Украине, а где снизилась. Как Как сообщает кадровый портал work. uа, в апреле средняя зарплата в вакансиях на Work.ua составила 20 000 грн. Так что уже третий месяц подряд этот показатель остается на одном уровне.

Сезонная работа для молодежи. В апреле на сайте Work.ua В апреле на сайте Work.ua соискатели обновили или создали 320 585 резюме, что почти не отличается от уровня марта. Однако из-за ощутимого увеличения количества предложений работы показатель среднего количества откликов на одну вакансию за месяц снова снизился.

Как мужчинам обновить данные за границей. 16 апреля 2024 г. Президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. Нормы, прописанные в законе, вступят в силу 18 мая. Новые правила обязывают всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обновить свои данные в течение 60 дней. Это касается граждан Украины, 16 апреля 2024 г. Президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. Нормы, прописанные в законе, вступят в силу 18 мая. Новые правила обязывают всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обновить свои данные в течение 60 дней. Это касается граждан Украины, находящихся в Украине, а также проживающих за рубежом.

«Укрпочта» выпустила новую марку. В среду, 8 мая, Укрпочта официально вводит в обращение В среду, 8 мая, Укрпочта официально вводит в обращение почтовую марку «русский военный флот — до дна!». Новая марка является третьей в серии почтовых марок военного времени «русский военный корабль!!!».

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