Tesla инвестирует средства в расширение сети зарядных станций — Finance.ua

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Tesla инвестирует средства в расширение сети зарядных станций

Фондовый рынок
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Tesla инвестирует средства в расширение сети зарядных станций
Tesla инвестирует средства в расширение сети зарядных станций
Автомобильная компания Tesla инвестирует более $500 млн в расширение сети станций быстрой зарядки электромобилей в этом году.
Об этом заявил генеральный директор компании Илон Маск через несколько дней после внезапного увольнения сотрудников, руководивших этим направлением, пишет Reuters.
В соцсети X гендиректор написал, что Tesla установит тысячи новых зарядных станций.
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После увольнений на прошлой неделе Маск заявил, что Tesla планирует расширить сеть Supercharger, но более медленными темпами.
Администрация президента США Джо Байдена выделила штатам $5 млрд за пять лет на строительство 500 000 зарядных станций для электромобилей в рамках Национальной программы инфраструктуры электромобилей, и Tesla до сих пор была одним из крупнейших получателей этих федеральных средств.
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Напомним, ранее компания Tesla Илона Маска объявила об увольнении «более 10%» сотрудников от своей рабочей силы в мире. Отмечалось, что такое решение позволит компании «быть экономными, инновационными и готовыми к следующему циклу роста».
По материалам:
Forbes.ua
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