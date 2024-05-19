Tesla инвестирует средства в расширение сети зарядных станций — Finance.ua

Tesla инвестирует средства в расширение сети зарядных станций Сегодня 23:20 — Фондовый рынок

Tesla инвестирует средства в расширение сети зарядных станций

Автомобильная компания Tesla инвестирует более $500 млн в расширение сети станций быстрой зарядки электромобилей в этом году.

Об этом заявил генеральный директор компании Илон Маск через несколько дней после внезапного увольнения сотрудников, руководивших этим направлением, пишет Reuters.

В соцсети X гендиректор написал, что Tesla установит тысячи новых зарядных станций.

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После увольнений на прошлой неделе Маск заявил, что Tesla планирует расширить сеть Supercharger, но более медленными темпами.

Администрация президента США Джо Байдена выделила штатам $5 млрд за пять лет на строительство 500 000 зарядных станций для электромобилей в рамках Национальной программы инфраструктуры электромобилей, и Tesla до сих пор была одним из крупнейших получателей этих федеральных средств.

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Напомним, ранее компания Tesla Илона Маска объявила об увольнении «более 10%» сотрудников от своей рабочей силы в мире. Отмечалось, что такое решение позволит компании «быть экономными, инновационными и готовыми к следующему циклу роста».

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